ALCALDÍA DE MANAGUA HACE LLAMADO A LA POBLACIÓN A MANTENER LIMPIOS CAUCES Y MICROPRESAS

La Alcaldía de Managua hizo un llamado este martes a la población capitalina, a sumarse a la campaña permanente de limpieza de cauces y micropresas, para evitar problemas a la salud pública, inundaciones y contaminación ambiental. Al realizar una inspección por las obras de limpieza del Cauce Occidental, el Secretario General de la comuna, compañero Fidel Moreno, indicó que el mayor reto que ahora enfrentan las familias y las autoridades, es poder ensuciar menos estos cauces. "La basura provoca que el agua se estanque, provoca criaderos de mosquitos, y una serie de vectores que perjudican la salud; es importante erradicar los botaderos ilegales, y los cauces son los botaderos ilegales masivos", señaló. En este sentido, Moreno expuso que todos y todas debemos de mantener una campaña permanente de sensibilización y de compromiso, y no seguir botando basura en los cauces de la capital. En relación al cauce occidental, indicó que se trata de uno de los revestidos más grandes de Managua (3.7 kilómetros); en el que trabajadores de la Alcaldía se encuentra atendiendo el último tramo.El compañero Fidel Moreno informó que la Alcaldía de Managua se ha trazado como meta limpiar este año 27 cauces, de los cuales se han atendido 8 hasta la fecha, marcando un 29% de avance. "Vamos a limpiar 61 kilómetros de cauces revestidos; hasta el momento llevamos 16 kilómetros. Estimamos en todo el mes de marzo y abril terminar la limpieza, para enfrentar el invierno", aseguró. Expuso que hasta el momento se han retirado 1 mil 200 toneladas de basura en cauces revestidos. "Esperamos retirar cerca de 6 mil toneladas durante el año en cauces revestidos; adicionalmente, vamos a retirar cerca de 30 mil toneladas de basuras en cauces no revestidos", anunció. Moreno también informó que los trabajadores de la Alcaldía de Managua retirarán un poco más de 100 mil toneladas de metros cúbicos de basura y sedimento de las micropresas.El Secretario General de la comuna capitalina, destacó que también las brigadas de Medioambiente y Urbanismo de la Alcaldía de Managua, están trabajando en una fuerte campaña, instando a las familias a que se conecten al servicio de aguas negras, para tener mejores condiciones de salud. "Estamos conscientes que hay áreas de Managua, donde no contamos con este servicio de aguas negras, pero estamos desarrollando un esfuerzo interinstitucional, para que estos barrios se puedan conectar", indicó. El compañero Fidel Moreno, refirió que en muchos lugares, donde las familias no tienen recursos para hacer esta conexión, la Alcaldía de Managua está asumiendo el costo de este servicio. Informó que hasta el momento, la comuna ha aplicado tan solo 12 multas a personas que no hacen uso del servicio de aguas negras, tomando en cuenta que lo que se intenta es hacer conciencia en la población, y no se sigan proliferando más focos de enfermedades en barrios y comunidades. 19 DIGITAL