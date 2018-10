04, Marzo, 2015 04, Marzo, 2015 3:44 a.m. 3:44 a.m.

CONSTRUIRÁN ANDENES EN CARRETERA VIEJA A LEÓN

Los pobladores de las comunidades cercanas a la Carretera Vieja a León no tendrán que seguir exponiéndose al riesgo de ser atropellados cuando caminen a lo largo de la renovada pista. Este martes, Pablo Martínez, titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), aseguró a El Nuevo Diario, que construirán los andenes que demandan los habitantes del sector. “Los andenes peatonales en carretera Vieja a León ya se están construyendo, las obras vienen llevándose a cabo desde el residencial Planetario hasta Nejapa. Cuando nosotros realizamos construcciones siempre nos preocupamos por cimentar andenes peatonales para no afectar a las personas que viven en estos lugares, el objetivo siempre es darle seguridad a la población para que se movilicen de forma segura”, manifestó Martínez. Al ser consultado acerca del tiempo que tomarán esos trabajadores, el ministro dijo que “antes de un mes estarán terminados”. Por otro lado, el ministro llamó a todos los conductores a tener prudencia a la hora de manejar en estas carreteras que se encuentran en perfectas condiciones, ya que son construidas con el fin de dar confort a los conductores a las comunidades aledañas, “no para abusar con la velocidad”. EL CASO La falta de andenes en la obra de la carretera fue expuesta por los moradores del sector quienes temían por los niños que diario deben caminar hacia sus escuelas. En su momento Benjamín Lanzas, representante del consorcio Cemex-Meco-Llansa, uno de los encargados de las obras en la Carretera Vieja a León, explicó que el diseño original de la carretera incluía andenes pero su construcción se había obviado porque muchos habitantes se habían tomado el área requerida para la obra. “Hay un montón de tienditas de comerciantes que invadieron la vía, el MTI no pudo sacar a toda esa gente, entonces no se pudieron hacer los andenes. No hay lugar para los peatones, pero no es culpa ni del contratista, ni del MTI, es culpa de los invasores de tierras”, explicó Lanzas. Hace apenas una semana se realizó el vaciado de concreto hidráulico en los últimos 400 metros de la Carretera Vieja a León y ayer el MTI anunció la finalización de los trabajos en la vía de 50 kilómetros, la cual comprende desde el empalme de Puerto Sandino hasta Nejapa. Sobre nuevos proyectos viales el titular del MTI dijo que “en cuanto a la construcción de puentes peatonales en diferentes puntos de la capital, estos están en función de terminar los estudios en la zona de Ticuantepe, el financiamiento se ve bastante posible”, declaró.