05, Marzo, 2015 05, Marzo, 2015 7:25 a.m. 7:25 a.m.

CST: LEY DE TERCERIZACIÓN ESTANCADA

Mas de 100 lideres sindicales debatieron hoy la ley de tercerización que se mantiene estancada en la Asamblea Nacional desde hace 6 años. Según el sindicalista Luis Barbosa, la ley garantiza los derechos de los trabajadores informales pues al ser sub contratados y no gozar de todos los beneficios sociales como seguro. El 80% de los trabajadores informales no reciben los beneficios, según Barbosa