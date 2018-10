REALIZAN INSPECCIÓN EN VOLCÁN APOYEQUE ESPECIALISTA DE INETER

Primeramente, Strauch se dio a la tarea de subir a la cúspide de Apoyeque para confirmar in situ la situación que se ha vivido en la zona a raíz del enjambre sísmico registrado por Ineter y al mismo tiempo verificar que no existan actividades fuera de lo normal en el área. “Lo que queremos ver aquí es si hay alguna anomalía y también queríamos hablar con el señor (un vigilante) que trabaja aquí como cuidador de la torre celular y saber si él vio algo extraño en el Volcán”, expresó Strauch, al recordar que aunque los sismos de la tarde del miércoles no fueron de gran intensidad, en la zona cercana al volcán se sintieron bastante fuertes alarmando un poco a los que viven y trabajan en el perímetro. “Estamos aquí en el borde del cráter, este cráter se formó hace más de 2 mil años por una erupción gigantesca y conociendo la historia del volcán sabemos que es muy peligroso, entonces cualquier cosa que ocurra nos interesa, queremos saber qué está pasando”, añadió. El funcionario de Ineter explicó que en el volcán ha sido instalada una estación sísmica, siendo esta la más cercana a los sismos, registrando muy bien cada movimiento que se presente en el volcán, además de contar con una pequeña red de seis estaciones que se ubican en la cercanía del volcán y algunos puntos de Managua para vigilar la actividad presentada por Apoyeque. “Con esta red sísmica tenemos ahora un control bastante bueno de lo que está pasando en el volcán sísmicamente, pero el volcán podría provocar otros fenómenos volcánicos, hasta el momento no conocemos ninguno, lo único interesante es que en Xiloá hay algunos lugares donde sale agua hirviendo, eso tiene que ver un poco con el volcán, con su potencial volcánico, pero no hay otros fenómenos”, apuntó Strauch. Augusto Toruño Doña, vigilante de la antena de transmisión de una de las empresas de telefonía celular, aseguró que los sismos de la tarde del miércoles se sintieron muy fuertes en el punto donde él permanece trabajando, lo que le causó un poco de temor al pensar que la antena de la telefonía se le podía venir encima, sin embargo mantuvo la calma y no recuerda haber visto nada fuera de lo normal. 19 DIGITAL

El mediodía de este viernes 6 de marzo el asesor científico del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), Wilfried Strauch, recorrió algunas de las estaciones sísmicas instaladas por la institución en las cercanías del volcán Apoyeque, a fin de mejorar el sistema de monitoreo de las actividades sísmicas registradas desde la tarde del pasado miércoles.