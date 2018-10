LLUVIA DEL VIERNES SON UN FENÓMENO NATURAL DE LA TEMPORADA

5:01 a.m.

La tarde de este viernes se registraron sobre algunos puntos de la capital y otros municipios del país algunas precipitaciones, mismas que responden a un fenómeno normal de la temporada de verano producto del choque de vientos fríos y masas de aire caliente, según informaron autoridades del Instituto Nicara güense de Estudios Territoriales (Ineter). El experto en temas del cambio climático del Ineter, Dr. José Milán, explicó que en esta temporada se han presentado vientos muy fríos que han estado viajando en latitudes norte desde los 60 grados y vientos fríos de latitudes norte que han bajado un poco hacia el sur, hacia la zona tropical donde se encuentran los vientos más calientes, lo que ha derivado en las lluvias causadas durante horas de la tarde, fenómeno muy típico de los meses de marzo y abril. “Entonces estas nubes frías húmedas chocan con masas de aire caliente típico de nuestras latitudes y sobre todo cuando hay un poco de movimiento del viento y generan estos tipos de lluvias que se caracterizan por no ser de gran magnitud, se producen puntualmente, no son uniformes, hay lugares donde cae un poquito más y otros donde cae un poco menos y otros donde no llueve y yo diría que gracias a Dios sirven para refrescar el ambiente y limpiar un poco la atmosfera de contaminación del aire”, indicó Milán. Añadió que el día jueves se registraron algunas precipitaciones, entre dos y tres milímetros e incluso un registro de seis milímetros, lo que se corresponde con la normalidad del mes de marzo de todos los años. “A través de nuestra historia hay que decir que en marzo siempre se han dado casos de estos y siempre hay registros de lluvia, son pocos los marzos que han existido de cero lluvia”, declaró. El funcionario de Ineter aseguró que actualmente en Nicaragua se está en un 50 a 60% de probabilidad de que para el resto del año predominen condiciones del Niño débiles, en comparación con un 40 a 45 por ciento de que se presente una condición neutral. “Por tanto nosotros recomendaríamos esperar sobretodo el transcurso de abril para ver que evolución hay, que tendencia hay en los océanos que son los que gobiernan las masas de aire caliente y rigen el clima para ver qué sucede en este invierno”, finalizó el Dr. Milán. 19 DIGITAL