09, Marzo, 2015 09, Marzo, 2015 1:48 a.m. 1:48 a.m.

PRESIDENTE ORTEGA NO ASISTE A CUMBRE CON RAJOY

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, no acudirá hoy a la cumbre que se celebrará en Guatemala entre el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, y los presidentes de los países centroamericanos. Rajoy llegó el sábado por la noche a Guatemala para una visita de dos días. Ayer asistió a un acto en la ciudad Antigua sobre la cooperación española en ese país y hoy mantendrá una reunión bilateral con el presidente, Otto Pérez Molina, y una cumbre de España con el Sistema de Integración Centroamericano (Sica). Este sistema agrupa a Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua y Belice. Fuentes del Gobierno español han informado que en principio, está previsto que acudan a la cumbre los presidentes de todos esos países a excepción de Daniel Ortega y del primer ministro de Belice, Dean Barrow. A la espera de confirmación oficial, es previsible que el presidente nicaragüense envíe a la cita con Rajoy a uno de los miembros de su Gobierno. No han coincidido Daniel Ortega tampoco estuvo presente en la última reunión que mantuvieron los jefes de Estado del Sica el pasado mes de diciembre en Belice y en la que Guatemala asumió la presidencia semestral de este grupo de países. Tampoco ha coincidido con Rajoy en las cumbres iberoamericanas porque no ha estado presente en las que se han celebrado durante los últimos años y en consecuencia, no ha asistido a los ya tradicionales desayunos de trabajo que mantienen con motivo de esas cumbres el Rey y el presidente de Gobierno español con los jefes de Estado centroamericanos. Ortega es uno de los líderes latinoamericanos que apoya incondicionalmente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ha realizado últimamente una serie de declaraciones contra España, como su supuesta participación en un eje Madrid-Bogotá-Miami contra el Gobierno venezolano y que han sido rechazadas por el Ejecutivo español y por el propio Rajoy. END