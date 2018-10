09, Marzo, 2015 09, Marzo, 2015 4:25 a.m. 4:25 a.m.

NOEL VIDAURRE QUIERE SER PRESIDENTE

Noel Vidaurre no oculta el deseo que tiene de ser Presidente de Nicaragua y está dispuesto a jugarse su candidatura en elecciones primarias abiertas dentro de una gran coalición que reúna a todos los Partidos y agrupaciones Políticas de oposición. “Yo quiero ser candidato de una gran coalición democrática y quiero ser Presidente de Nicaragua, hemos estado en pláticas con el PLC y con el PLI y con algunos grupos de conservadores que están en todo el territorio. Me gustaría participar en unas elecciones primarias abiertas donde participen todos los nicaragüenses”, dijo Vidaurre. Por su parte el Presidente del PLI, Eduardo Montealegre, reitero que el mecanismo de escogencia de los candidatos a presidente y diputados se hará en elecciones primarias. El aspirante presidencial está claro que no será fácil crear una coalición que sea capaz de eliminar las diferencias de los caudillos de los dos partidos más grandes de oposición, el PLI y el PLC. “Es difícil lograr la unidad, pero debemos de pensar en Nicaragua antes que en los intereses de cada quien”, manifestó el precandidato. Esta mañana los disidentes del PLC, señalaron que la verdadera unidad está con el PLI. “No nos confundamos la verdadera unidad está aquí, no existe otra”, afirmo Carlos Noguera del Movimiento Ramiro Sacasa, luego de reunirse con el Comité Ejecutivo del Partido Liberal Independiente. Vidaurre está seguro que esta vez los liberales lograran deponer sus diferencias y abra un candidato de la oposición participando en una sola casilla.