09, Marzo, 2015 09, Marzo, 2015 10:51 a.m. 10:51 a.m.

CANASTA BÁSICA CON PRECIOS ESTABLES

En el monitoreo de precios de la canasta básica, arrancamos la semana con precios estables tanto en los granos básicos como en los perecederos. En esta tabla observamos el comportamiento de los precios, el cual refleja que se mantienen. A excepción de la Cajilla de Huevo que pasó de 118 a 128 córdobas. GRANOS AHORA ANTES ARROZ C$ 12.00 LB C$ 12.00 LB AZÚCAR C$ 9.30 LB C$9.80 LB FRIJOL C$ 17.00LB C$ 17.00 LB ACEITE C$ 79.00 (1,500ml) C$ 79.00 (1,500ml) HUEVO C$ 128.50 Cajilla C$ 118.00 Cajilla En cuanto a los perecederos, sus precios reflejan que se mantienen por segunda semana consecutiva. PERECEDEROS AHORA ANTES CHILTOMA C$ 25.00 DOC. C$ 25.00 DOC. TOMATE C$10.50 LB C$10.80 LB ZANAHORIA C$ 12.40 LB C$11.20 LB CEBOLLA C$7.40 LB C$7.40 LB PAPA C$14.70 LB C$13.70 LB LECHUGA C$ 10.50 UNIDAD C$ 10.50 UNIDAD PEPINO C$ 5.00 UNIDAD C$ 5.00 UNIDAD REPOLLO C$20.00 UNIDAD C$20.00 UNIDAD PLÁTANO VERDE C$4.50 UNIDAD C$4.50 UNIDAD PLÁTANO MADURO C$4.50 UNIDAD C$4.50 UNIDAD Respecto a las carnes los precios son los siguientes: CARNES RES AHORA TRASERA LOMO C$80.00 LB CABEZA LOMO C$90.90 LB POSTA PIERNA C$77.30 LB CARNE PARA ASAR C$85.90 LB CARNE MOLIDA C$ 60.90 LB *CARNE CERDO AHORA POSTA CERDO C$67.00 LB LOMO CERDO C$ 84.60 LB *POLLO PIERNA ENTERA C$35.20 LB PECHUGA C$ 40.70 LB Por: Leticia Gaitán