09, Marzo, 2015 09, Marzo, 2015 11:04 a.m. 11:04 a.m.

GONZALES: SOY UN SOBREVIVIENTE DE LA DELINCUENCIA

El 7 de noviembre del año 2009 quedara grabado de por vida en la memoria de Jorge Gonzales, presidente de la Asociación de Comerciantes de los Mercados de Nicaragua. 8 impactos de bala a manos de un delincuente casi le cuestan la vida. Gonzales se define como un sobreviviente de la delincuencia y la violencia que en los últimos años aflora en la capital. “Ese día salía a las 8 de la mañana de mi casa y de repente un sujeto encapuchado que me estaba esperando se acercó a mi vehículo y sin mediar palabras me disparo 8 veces, muchos me dieron por muerto pero gracias a Dios y a su voluntad estoy aquí”, relata Jorge Gonzales. Desde ese día las cosas cambiaron para este comerciante quien se refugió en Jesucristo, sin embargo confiesa que lo ocurrido ese día le arrebato la tranquilidad. “Desde ese día no camino tranquilo, ahora uso escoltas y siempre ando armado porque debo andar un paso delante de los delincuentes”, afirmo Gonzales. A casi 6 años de aquella funesta fecha, Gonzales no tiene en sus manos un informe conclusivo por parte de la Policía Nacional que revele quien mando a matarlo. “En el mercado hay mucha gente que no tiene tolerancia y como yo siempre estoy tratando de resolver los problemas de mis colegas con algunos quedo bien y con otros mal. Aunque sé que el asesino que fue condenado a 17 años de prisión se llama Carlos Eduardo Vanegas Salazar nunca supe quien lo mando a asesinarme, pero la justicia es de Dios y mi familia y yo quisimos dejar las cosas así”, confiesa el comerciante. Las autoridades Policiales han redoblado la seguridad en las calles de Managua, no obstante eso no ha frenado la creciente ola de asaltos. La semana pasada un comerciante y su hija fueron heridos de bala cuando delincuentes a bordo de una moto los asaltaron. Nos comunicamos con el Comisionado Mayor Fernando Borge para saber cómo avanzan las investigaciones y nos dijo que nos regresaría la llamada, lo que no ocurrió.