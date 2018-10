12, Marzo, 2015 12, Marzo, 2015 1:41 a.m. 1:41 a.m.

ENCOMIENDA DESCONOCIDA

“Eso (el dinero) no son míos, son de un tipo que reside en Condega, dueño de un taller de reparación de vehículos. No lo conozco, solo me dieron la dirección y dijeron que trajera la encomienda”, dijo Léster José Ortez, de 47 años, uno de los detenidos por transportar 2 sacos de dólares con procedencia desconocida en un taxi. 3 personas detenidas y una fuerte cantidad de dinero ocupado, que aún no ha sido cuantificada, fue el resultado que dejó ayer el retén policial ubicado en la carretera hacia Condega. El dinero iba en 2 sacos y era trasladado en un taxi, las autoridades del orden presumen que la acción puede estar vinculada al narcotráfico internacional y al lavado de dinero, pero no quisieron ahondar en detalles. “Una vez concluido el proceso investigativo se dará a conocer los resultados en conferencia de prensa. Se está investigando qué responsabilidad tienen los capturados y si hay más personas involucradas”, dijo el comisionado mayor Alejandro Ruiz Martínez, jefe policial en Estelí. Los detenidos eran Léster José Ortéz, Milson Andrés Figueroa Rodríguez, de 36 años, y Sergio Magdiel Ruiz Rocha, de 22, quienes se movilizaban en un vehículo Kia azul placa NS-139. Fuente: El Nuevo Diario