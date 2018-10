12, Marzo, 2015 12, Marzo, 2015 6:03 a.m. 6:03 a.m.

MINED ENVÍA CONSEJERAS AL JARDÍN INFANTIL MARÍA MONTESSORI

Dos representantes de la Dirección de Consejería Escolar del Ministerio de Educación visitaron a primera hora el Jardín Infantil María Montessori, luego de que se difundieron en YouTube 2 videos donde aparentemente la directora del centro, Nelly Marquez de Alonso, maltrata a un par de menores. Dominga Zeledón, del Distrito Uno del Mined, leyó a Marquez de Alonso lo que dice el Código de la Niñez y las reglas del Ministerio de Educación sobre el trato a los estudiantes dentro del aula de clases. En uno de los videos, se observa a una menor que llora mientras Marquez le golpea la cabeza y le dice que debe aprender a respetar. En otro video, la misma maestra que acumula ya unos 40 años de experiencia, se aprecia castigando a un niño, colocándole en la cabeza un cesto para basura. Marquez relató que el menor solía tomar cosas de la basura y se las comía. Fue entonces que le dijo: “Si está comiendo la basura, lo voy a declarar el rey de los basureros, porque los niños no comen basura… entonces se le puso (el cesto de basura en la cabeza) y él tranquilito, no hubo problema… Es llamada de atención, yo no lo veo como maltrato”. Según la directora, “el niño se compuso, le gustó ponerse la papelara de sombrero y dejó de comer (basura)… eso fue casi a finales del año (2014) y después escondimos la papelera para que no se estuviera poniéndose eso. Ese niño es autista y la mamá sabe que ama al colegio, él no falta.” Fuente: La Prensa