PADRES DE MENOR MALTRATADA INTERPONEN DENUNCIA ANTE LA POLICÍA

Los padres de la menor que fue golpeada en la cabeza por la directora del jardín infantil María Montessori, ubicado en Altamira del Este, denunciaron ante la Comisaria de la Mujer y la Niñez del Distrito 5, el caso de maltrato. Indignados se encuentran los padres de la menor quienes relatan que en par de ocasiones la niña les dijo que sufría maltrato por parte de la maestra. El abogado de la familia dijo que denunciaron a la profesora por los delitos de lesiones psicológicas y agresión contra las personas tipificadas, ambos tipificados en el código penal. “Me siento muy mal, imagínese es una situación muy difícil porque nosotros no le hacemos ese tipo de castigo a nuestras hijas, me impresiono mucho. A los padres de familia que tienen a niños en el Kinder, les aconsejo que les pongan atención cuando les llegan diciendo que no quieren ir a clases porque la niña no quería ir a clases....yo pregunte y me dijeron que ella no quería hacer la tarea y nunca pensé que la estaban maltratando físicamente”, dijo la madre de la niña. “La niña me dijo que la profesora le pegaba en la cabeza, quise saber de lo ocurrido y la profesora me dijo que ella le llamaba la atención levemente pero en el video se ve que el castigo es sumamente agresivo”, expreso el padre de la menor. “Vamos a interponer la denuncia por el delito de daño Psicológico y por la falta penal de agresiones contra las personas ya que es un hecho indignante inhumano y terrible”, expreso el Doctor Manuel Ignacio Lacayo, Asesor legal de la familia. El Ministerio de Educación inicio un proceso de investigación. La mañana de este jueves el Delegado del Mined en Managua, Sergio Mercado sostuvo una reunión con la profesora Nelly Márquez de Alonso, Directora y fundadora del preescolar, quien aparece en los videos maltratando a dos menores. Pese a todas las opiniones de rechazo a la conducta de la maestra, algunas respaldan a la directora. “Estamos haciendo un proceso de investigación desde el Ministerio de Educación, cuando tengamos completa la investigación les informaremos, le podemos decir que los videos son claros y estamos hablando con los padres”, informo Sergio Mercado. El código penal establece penas carcelarias de 6 meses a un año de prisión cuando se comprueba que las lesiones psicológicas son leves y de 1 a 2 años de cárcel cuando las lesiones son graves.