PODER LEGISLATIVO Y JUDICIAL BUSCAN FUNCIONALIDAD DE LAS LEYES

Los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y de la Asamblea Nacional firmaron un convenio de cooperación mutuo. El convenio está dirigido a mejorar la creación y la aplicación de las Leyes. Este acuerdo además promoverá la formación y capacitación conjunta de las servidoras y servidores públicos del poder legislativo y el poder judicial. La Corte Suprema de Justicia tiene que aplicar con las uñas las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. A veces por falta de presupuesto para hacer cumplir con lo dictado por el Poder Legislativo. El convenio busca la armonización de ambos Poderes del Estado con el objetivo de hacer más funcional la legislación. “Las leyes se dictan y no se coordinan con el órgano que las va aplicar que es el Poder Judicial para ver si nosotros tenemos o no las posibilidades de aplicar la Ley. Además hay que ver la parte presupuestaria, hay leyes como el código de la familia que debemos desembolsar recursos para infraestructura nueva”, señalo la Magistrada Alba luz Ramos. La presidenta del Poder Judicial se mostró satisfecha con el informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que saca a Nicaragua de la lista de países que representan riesgos en materia de lavado de capitales o de la llamada lista “Gris”. “Todas las reglas, normas y medidas que se han tomado a través de la Unidad de Analisis Financiero (UAF), han venido a controlar que no haya lavado de dinero. Lo que se dijo que Nicaragua es un país en riesgo pero no un país donde se practique el lavado de capitales”, afirmo la presidenta de la Corte. Jonathan Castro