KINDER MONTESSORI NO ES EL MISMO QUE "KINDER MARÍA MONTESSORI"

Los propietarios y Directores del Kinder Montessori, ubicado en residencial las colinas, tomaron distancia de las prácticas de maltrato infantil que se observan en un video grabado en el Jardín Infantil María Montessori, ubicado en Altamira de Este. Señalan que lo ocurrido no tiene nada que ver con la institución que ellos dirigen y tampoco con el método de enseñanza que imparten. Las cámaras de 100% Noticias visitaron las instalaciones del Kinder Montessori, ubicado en las Colinas, aquí fuimos recibidos por sus propietarios y directores quienes aclararon que no tienen nada que ver con el Jardín Infantil María Montessori, donde se acusa a una maestra de haber maltratado a 2 niños. “Usted puede entender que el prestigio o la imagen cuesta mucho hacerla y de repente por una confusión o mal entendido te la pueden desbaratar en un segundo. Cuando salió la noticia decían el Kinder Montessori y no el Jardín Infantil María Montessori. Somos totalmente independientes de ese Jardín Infantil, desgraciadamente en Nicaragua no hay nadie que regule, nosotros somos los únicos autorizados en el país por Panamerican Montessori para ejecutar este método de enseñanza”, señalo Claudia Celedón, directora administrativa del Kinder Montessori. El Metodología Montessori, fue desarrollado en Italia por la Doctora María Montessori quien basó sus ideas en el respeto hacia los niños y en su impresionante capacidad de aprender. “Montessori es un método de enseñanza bellísimo donde el niño jamás es maltratado, el niño debe ser tratado con amor y va a llegar hasta donde el quiera a través de su desarrollo intelectual. Nos basamos en el respeto, amor y confianza, lo que nos traen al Kinder es el máximo tesoro del padre de familia, y obviamente lo que queremos es una extensión de la casa” explica Sandra Celedón, directora académica del Kinder Montessori. Durante nuestro recorrido, observamos que existen cámaras de vigilancia en cada aula de clase que ayudan tanto a los directores como a los padres de familia a supervisar el comportamiento de guías y alumnos. “Usted como padre de familia puede saber que está pasando con su hijo en el aula de clase, nosotros le entregamos a los padres una contraseña con la que pueden ingresar en línea a nuestra página web, y desde ahí acceden a nuestro circuito de vigilancia”, manifestó la señora Claudia Celedón. Fuente: Jonathan Castro/ 100% Noticias