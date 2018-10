14, Marzo, 2015 14, Marzo, 2015 4:15 a.m. 4:15 a.m.

PRESIDENTE ORTEGA OTORGA CONDECORACIÓN AL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO

Rosario Murillo, Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, expresó emocionada y destacó el acto de amor y solidaridad con Venezuela que presidieron el Presidente Daniel Ortega Saavedra y su homólogo venezolano el Presidente Nicolás Maduro, en la Plaza de la Revolución, en una noche que calificó como hermosa e intensa “una noche para unirnos en fuerza insobornable, en sol de libertad y en lucha inclaudicable”. Estas es “una noche para decir, una vez más, que aquí no se rinde nadie, una noche para afirmar que no retrocedemos. Vamos adelante en la fuerza del Espíritu, aquí está Chávez, sublime, trascendente, infinito, gigante, Comandante Supremo, Presidente Eterno, amigo, hermano, compañero, camarada, Chávez querido, profundamente amado por los pueblos del mundo y por el pueblo nicaragüense”, agregó Rosario en las palabras de apertura. La Compañera Rosario dio lectura al Decreto Presidencial 49-2015, firmado por el Presidente Daniel en el cual se le entrega la Medalla en Oro, Orden en Grado Máximo “Augusto C. Sandino”, al Presidente de Venezuela, Compañero Nicolás Maduro Moros. “Somos uno en la batalla, somos uno en la lucha por más victorias, somos uno porque queremos avanzar, porque queremos ir adelante, como decimos nosotros aquí en Nicaragua, en Fe, Familia y Comunidad para alcanzar la dicha plena, como decía Chávez, la vida buena, la vida bonita, la vida que queremos y merecemos todos los Nuestroamericanos”, valoró Rosario. La Compañera comentó que el Decreto 49-2015 no hace sino reconocer los méritos indiscutidos e indiscutibles del bravo pueblo de Venezuela, encarnados en su Presidente Nicolás Maduro Moros. “El Decreto o Acuerdo Presidencial número 49-2015 al que voy a dar lectura, para nosotros como Sandinistas, como Pueblo Sandinista, es un orgullo, motivo de orgullo, motivo de alegría y motivo sobre todo de ratificación de nuestra hermandad”, aseguró la Compañera Rosario. A continuación transcripción libre del Decreto 49-2015: Decreto 49-2015 El Presidente de la República de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, considerando: - Que en Venezuela Bolivariana, Revolucionaria, Chavista, Socialista, Antiimperialista se han librado y libran batallas fundamentales en las rutas libertarias de los pueblos de Nuestramerica y El Caribe. - Que las luchas por la independencia y la soberanía y la unidad complementaria y solidaria de los Pueblos de Nuestramerica y El Caribe, contienen en Venezuela pensamiento y vida visionarios, proféticos e iluminadores del libertador Simón Bolívar y del Comandante Supremo Presidente Eterno Hugo Chávez Frías. - Que Augusto Nicolás Calderón Sandino vivió su tránsito por este plano de vida admirado e inspirado por el Libertador Simón Bolívar cuyo ideario recogió y plasmó en el Supremo Sueño de Bolívar como llamado vehemente a la unidad y hermandad soberanas en la Patria Grande. - Que el Comandante Presidente Hugo Chávez Frías distinguió al pueblo nicaragüense, a las familias nicaragüenses con amor extraordinario y corazón inmensamente solidario. Su intensidad continúa abriendo en estas tierras caminos de trabajo, dignidad y encuentro complementario en afanes de bienestar, alegría y prosperidad. - Que el camarada, compañero, hermano Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, hijo de Bolívar, hijo de Chávez es hoy símbolo y síntesis de los ideales, valores y principios que guiaron y guían las búsquedas revolucionarias y libertarias de Venezuela y de Nuestramérica Caribeña. - Que el Compañero Nicolás Maduro Moros reencarna y encarna ideales de vida y obra de todos los maestros, guías, próceres y héroes de la Patria Grande, como combatiente martiano, bolivariano, sandinista, chavista, antiimperialista y como irreductible defensor del derecho de su pueblo y de Nuestramérica Caribeña toda a la autodeterminación, la soberanía, la unidad en respeto, reconocimiento y equidad. - Que la Patria Grande está hecha de vigor y de gloria, está hecha para la libertad y en esta Patria Grande, bendita, de pueblos libres que procuramos amor, paz, vida y victorias, el Compañero Nicolás Maduro está librando con la espada de Bolívar en mano y en alto, con los ojos de Chávez, en los ojos de su pueblo, admirables y trascendentes batallas, su inclaudicable y formidable determinación en hidalguía reafirman el legado, la rebeldía y consecuencia supremas frente a los embates del imperio. - Que el compañero Presidente Nicolás Maduro, hijo de Bolívar, de Chávez, es también hijo y continuador de la gesta heroica, brava, infinita de Augusto Nicolás Calderón Sandino, General de Hombres y Mujeres Libres, padre de la Revolución Popular Sandinista y antiimperialista, promotor insigne del Supremo Sueño de Bolívar. - Que en nombre de ese Supremo Sueño de Bolívar, sueño de Sandino, sueño del pueblo Sandinista de Nicaragua, reconocemos a un héroe de nuestro tiempo y a un amor de Luz, Vida y Verdad, Soldado de la Paz y del Derecho irrenunciable a la felicidad. Reconocemos en Nicolás a esa Venezuela heroica de Bolívar y Chávez, hoy bastión de dignidad antiimperialista y afirmación libertaria de nuestros pueblos. Por tanto acuerda: 1- Otorgar al Compañero Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y Líder de la Revolución Bolivariana Chavista y Antiimperialista, la máxima condecoración que otorga el Estado nicaragüense, la Medalla en Oro, Orden en Grado Máximo Augusto C. Sandino, Padre de la Revolución Popular Sandinista Antiimperialista. 2- Realizar esta entrega a nombre de las familias nicaragüenses, del pueblo de Sandino a Nicolás, Presidente valiente, vibrante, fiel, leal heredero de la Espada de Bolívar y Chávez. 3- Invocar a Dios y a todas las advocaciones de la Virgen María, para que bendigan y protejan al querido pueblo venezolano, a Nicolás, su presidente, a sus expresiones institucionales y legítimas de poder, a fin de que con la sabiduría y el amor que les conocemos se vayan afianzando todas las rutas de esperanza que Bolívar, Chávez y ahora Nicolás han trazado para el recorrido triunfal hacia la Patria Buena y Bonita de las familias y comunidades venezolanas con quienes nos hermanamos en Cristianismo, Socialismo y Solidaridad, en el Presidente Nicolás Maduro Moros, Camarada, Compatriota, Compañero y Hermano. Sandino Vive y las Luchas siguen!. Dado en la Plaza de la Revolución, en la inspiración permanente de Darío y Sandino, en la sublime infaltable vigencia de Hugo Chávez Frías. Daniel Ortega Saavedra Presidente de la República