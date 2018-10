16, Marzo, 2015 16, Marzo, 2015 9:53 a.m. 9:53 a.m.

OTRA SUPUESTA NEGLIGENCIA MÉDICA EN HOSPITAL SALUD INTEGRAL

Ileana Rivera y Julio Hernández padres del menor que falleció el 24 de noviembre de 2014, acusan al Hospital Salud Integral por negligencia médica, afirmando que su hijo fue dado de alta de manera precoz, según el informe del MINSA. De acuerdo al informe del SILAIS Managua, el niño fue atendido 48 horas después de su ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital, y 3 horas después fue enviado a cirugía, relataron a 100% Noticias los padres del niño fallecido. Marcelo Isaac Hernández de 3 años ingresó el 26 de octubre de 2014 presentado vómitos y fuerte dolor de cabeza, “le dije en varias ocasiones al pediatra que el niño tenía un problema neurológico, se le hizo una tomografía pero esta no fue valorada por el neurocirujano. El 2 de noviembre fue hospitalizado por segunda vez en Salud Integral de Plaza España, mi hijo me decía que le dolía la cabeza y aún, antes del 7 de noviembre él no estaba grave. El doctor dijo que era normal por la infección urinaria, justificando así la condición de Isaac; el hospital me lo mal atendió”, expresó la madre del pequeño, quien fue llevado de emergencia por tercera y última vez al centro hospitalario. Por otro lado, según relatos de los progenitores, el 7 de noviembre se le realizó otra tomografía al niño y fue hasta las 5 de la tarde que llegó el neurocirujano a valorarla. "Vamos a proceder ante el Ministerio Público y esperamos que nos brinden el apoyo y se investigue si hubo o no negligencia y se castigue a los responsables de eso", manifestaron los padres del menor, haciendo hincapié en que su primogénito nació con diagnóstico de hidrocefalia severa, y que luego se le realizó una cirugía y mostraba el avance esperado gracias a la terapias. Hasta el momento, Mayra Cristina López, madre y directora de la Fundación que lleva el nombre de su hija, la médico Karina María Peña López, quien falleció el pasado 8 de abril en el Hospital Salud Integral, por causas similares, da seguimiento y apoyo a los padres del menor en este nuevo caso de posible negligencia médica. Fuente: Leticia Gaitán/100% NOTICIAS