16, Marzo, 2015 16, Marzo, 2015 12:06 p.m. 12:06 p.m.

EXIGIRÁN CARNET A VENDEDORES

En la terminal de buses del mercado Roberto Huembés a diario se reportan entre uno y dos robos, la mayoría cometidos por amigos de lo ajeno que se disfrazan de vendedores ambulantes. Para evitar que los robos continúen las autoridades de Commema y la Policía, expulsaran a todo aquel vendedor que deambule por la terminal sin portar el carnet de identificación que lo acredite como trabajador por cuenta propia. Juana Zelaya tiene 20 años de ganarse la vida en esta terminal de buses, ella está de acuerdo con la medida implementada, porque señala que como comerciantes, son víctimas de los ladrones. “Aquí el ladrón hace sus fechorías y cómo andan bajo la mampara que son vendedores nosotros agarramos terminación y después los clientes se nos ponen ariscos, la medida es perfecta porque por uno no la podemos pagar todos”, señalo Juana Zelaya. “Estamos coordinados con los Policía y los grupos de seguridad interna, nosotros mismos como comerciantes no permitiremos que ningún extraño venga a vender sin identificación, estamos cansados delos robos”, explico Fátima Méndez, vicepresidenta del Sindicato de trabajadores por cuenta propia del mercado Roberto Huembés. Quienes hacen uso de la terminal aplauden estas medidas de seguridad. “Me parece excelente porque muchas veces los vendedores no nos dan el vuelto, otros se suben a los buses y nos arrebatan gorras y cadenas, eso no puede seguir pasando”, afirmo el señor Wilfredo Álvarez. Un total de 200 vendedores ambulantes están acreditados para ofertar sus productos en la terminal de buses del Mercado Roberto Huembés. Al plan de seguridad se suman los cuerpos de vigilancia voluntaria.