17, Marzo, 2015 17, Marzo, 2015 4:19 a.m. 4:19 a.m.

AGUIRRE SACASA: "NICARAGUA SÍ CRECE ECONÓMICAMENTE"

Un estudio realizado por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, refleja que desde el año 1990 al 2014, Nicaragua logró un crecimiento superior del 2% anual, a excepción del período de la Presidenta Violeta Barrios de Chamorro que tuvo un crecimiento negativo. Para el analista y ex diputado, Francisco Aguirre Sacasa es razonable que en el gobierno de Chamorro el país no haya crecido mucho, porque "heredó una situación complicada, pero logró la transición de un gobierno totalitario a una democracia representativa, pero sí obtuvo un crecimiento final de 2.6 por ciento", dijo hoy en el programa Jaime Arellano en La Nación transmitido en 100% Noticias. “En el caso de Arnoldo Alemán, el crecimiento fue de 4.5 por ciento debido a la ayuda internacional y uso de esos fondos recibidos por la catástrofe causada por el huracán Mitch, además se invirtió en carreteras y escuelas”, explicó Francisco Aguirre, ex canciller de Nicaragua a 100% NOTICIAS respecto al avance cronológico de la economía del país. Cabe mencionar que Nicaragua se posiciona como el segundo país afectado por la pobreza en Latinoamérica, "somos una nación que crece al doble del ritmo que otros países latinoamericanos a excepción de Panamá" dijo Aguirre Sacasa. Funete: Jaime Arellano en la Nación/ 100%NOTICIAS