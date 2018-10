17, Marzo, 2015 17, Marzo, 2015 6:11 a.m. 6:11 a.m.

JAIME INCER BARQUERO: "EN NICARAGUA SE DEBE EDUCAR CON VALORES"

El polémico caso de maltrato infantil ocurrido en el jardín infantil Maria Monterssori de Altamira, continúa siendo el centro de atención por los nicaragüenses, a la vez nos permite profundizar y pesar en la balanza la calidad de la educación en el país. Jaime Incer Barquero, profesor y científico nicaraguense lamentó y condenó el castigo que recibieron varios niños en el centro infantil Montessori de Altamira. Pero hizo varias reflexiones sobre la educación de los niños tanto en el hogar, en la escuela y en la sociedad. "El niño primero aprende lo que ve en su casa, luego en la calle y por último en la escuela", recalcó a 100% ENTREVISTAS, transmitido por Canal 15, el científico y ambientalista que ha escrito libros educativos para las escuelas del país. Entre los puntos que el doctor Incer Barquero puntualizó, sobresale el hecho que en el hogar y centros educativos se debe educar con valores al momento de corregir conductas de los hijos, y no dejar en evidencia la carencia de valores porque muchas veces se reprime y no se enseña con el fin de desarrollar las aptitudes y capacidades de los pequeños. LOS MAESTROS DEBEN EDUCARSE "Hace falta que esos valores sean inculcados en los maestros y los que van a ser maestros, educando con valores a los alumnos dándoles el ejemplo", explicó Baquero en relación a la importancia de ser modelo de enseñanza y no de represión ni maltrato. Cabe destacar que "la enseñanza en Nicaragua está obsoleta, porque al estudiante lo han convertido en un elemento pasivo de la educación y el intercambio de ideas entre alumnos y profesor, no existe en Nicaragua", manifestó el científico haciendo hincapié en la urgencia de los maestros por cultivar la lectura en los estudiantes, enseñar con calidad y fomentar el buen uso de la tecnología hoy día. Fuente: 100% ENTREVISTAS/Jaime Incer Barquero