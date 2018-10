17, Marzo, 2015 17, Marzo, 2015 10:49 a.m. 10:49 a.m.

PADRE DE NIÑO SECUESTRADO ESTÁ VIOLANDO LAS LEYES

Carlos Emilio López, diputado y ex procurador de la niñez y adolescencia y también vice presidente de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia en la Asamblea Nacional, explicó a 100% NOTICIAS que el padre de origen alemán que mantiene al niño secuestrado y a la vez se encuentra refugiado en la Embajada de Alemania en Managua, está violando La Convención de los Derechos del Niño y La Convención Internacional de Restitución de Menores que trata exclusivamente sobre el traslado de un niño a otro país sin la debida documentación que evidencie el consentimiento de ambos progenitores. Ximena Gutiérrez madre del pequeño explicó que después de un largo proceso obtuvo un permiso legal en Alemania para venir a vivir con su hijo a Nicaragua, y se llegó a un acuerdo en donde el padre del niño lo visitaría cada cierto tiempo en Nicaragua. Sin embargo, Gutiérrez narró que ayer 16 de marzo el padre no devolvió al niño y se lo llevó a la embajada de Alemania. "El padre de mi hijo se refugió (...) en la embajada alemana en Managua y dice que tiene una orden de una corte alemana que le otorgó la custodia", explicó. Cabe destacar que el hombre de origen alemán "con su actuación está violando también el Código penal y el de la Niñez y Adolescencia así como los decretos del Código de La Familia aunque este no ha salido a publicación", expresó el diputado López en relación a este suceso que mantiene a la expectativa a los nicaragüenses. Mientras tanto Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía señaló que el Gobierno de Nicaragua se ha comunicado a través de la Cancillería con la Embajada de Alemania para dar a conocer su disposición de no permitir que el niño salga del país sin el consentimiento de su madre. Fuente: Leticia Gaitan /100% NOTICIAS