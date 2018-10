18, Marzo, 2015 18, Marzo, 2015 1:22 a.m. 1:22 a.m.

XIMENA GUTIÉRREZ: "MI HIJO Y YO YA ESTAMOS A SALVO"

Ximena Gutiérrez, mamá del pequeño Arun que permaneció retenido todo el día de ayer en la embajada de Alemania en Nicaragua, agradeció en una rápida entrevista vía telefónica con Canal 15 / 100% Noticias, el apoyo que recibió del Gobierno y los ciudadanos nicaragüenses. “Quiero agradecer a todos los que me dieron apoyo. Mi hijo y yo estamos a salvo”, dijo Gutiérrez. Arun había sido llevado hasta la sede diplomática por su papá, un ciudadano alemán. Ante la negativa de salir del lugar, la madre del pequeño denunció ante las autoridades y los medios, el "secuestro" de su hijo. Tras varias horas de ruego y mediación, el niño fue regresado con su madre. “Todas las medidas están tomadas para que esto no vuelva a ocurrir”, expresó Gutiérrez al canal de televisión. La relación entre Arun y su papá, sin embargo, no cambiará tras este incidente. “Con compromisos más fuertes y garantías, la relación padre e hijo va a continuar”, finalizó Gutiérrez. Fuente: El Nuevo Diario