HOSPITAL SALUD INTEGRAL ASEGURA QUE ACTUARON OPORTUNAMENTE

Según el Director Médico de apoyo del Hospital Salud Integral, Luis Mariano Chavarría expresó que a pesar de las cirugías practicadas al infante, se presentó un edema refractario, lo que indica que no se podía revertir el problema que presentaba. Eb base a las conclusiones que emitió el SILAIS- MANAGUA donde se reflejan 17 puntos indican lo siguiente: 1) Incumplimiento de la normativa 004. Norma para el Manejo del Expediente Clínico por todo el personal de salud lo concerniente a: No hay perfil farmacoterapeutico y las notas de evolución médica están con letra ilegible. 2) No se describe en el expediente clínico fecha ni unidad donde se realizó el procedimiento. 3) En la atención meduca brindada en la Sala de Emergencia no se realizó examen físico completo y una adecuada descripción del estado de hidratación. 4) Se evidencia que el paciente no fue valorado de forma oportuna por un pediatra intensivista, sino hasta 48 horas después de su ingreso. 5) Paciente fue valorado por la especialidad de neurocirugía quien indica de forma oportuna recolección de catéteres ventriculares lo que comprueba la infuncionabilidad de la misma. 6) Es re intervenido oportunamente por la especialidad de neurocirugía realizándole reubicación y conección a la Y sin ninguna complicación. 7) El paciente fue intervenido por tercera ocasión de forma adecuada ante la persistencia de toma del estado neurológico y síndrome de parinaud, considerándose que fue oportuno pensar en una Neuroinfección subclínica antes los hallazgos y antecedentes del paciente. 8) Paciente presenta complicaciones neurológicas como es el retiro de derivación de ventrículo peritoneal derecha e izquierda y ventriculostomia para la derivación al exterior fue oportuno. Entre otros puntos de los cuales unos 5 aparentemente se evidencia negligencia pero en el resto se observa la intervención oportuna por parte del cuerpo médico. Respecto a la denuncia interpuesta en el Ministerio Publico por parte de los padres del menor, las autoridades del centro hospitalario expresaron que están dispuestos a probar ante cualquier instancia que actuaron de forma correcta. Por Leticia Gaitán PERIODISTA

Tras la denuncia de supuesta negligencia médica en el Hospital Salud Integral, en el caso del niño Marcelo Hernández Rivera de 3 años de edad, las autoridades del hospital aseguran que actuaron de manera prudente, oportuna y adecuada.