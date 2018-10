21, Marzo, 2015 21, Marzo, 2015 5:31 a.m. 5:31 a.m.

CANCILLER TICO VE INCONVENIENTES EN ACERCAMIENTO DE DIPUTADOS DE SU PAÍS CON DIPUTADOS NICAS

El canciller Manuel González calificó de inconveniente el viaje que hará el presidente de la Asamblea Legislativa, Henry Mora, a Managua, para reunirse con congresistas nicaragüenses en el marco del llamado Grupo Parlamentario de Amistad Nicaragua-Costa Rica. Aunque Mora dice que no pretende tratar asuntos bilaterales con sus homólogos nicaragüenses, González considera preferible cancelar esa visita, prevista para el miércoles.“Se puede prestar a malas interpretaciones en un momento que no es el más oportuno”, dijo González a este diario, en referencia a la proximidad de las audiencias finales en los juicios que enfrentan Costa Rica y Nicaragua, el 14 de abril, en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, Holanda. González expresó que respeta la independencia del Poder Legislativo y la autonomía de su jerarca, Henry Mora, por lo cual no le hará la petición de cancelar el viaje, pero sí intentará darle la explicación de por qué lo considera inapropiado. “La visita de diputados se puede malinterpretar. Le voy a explicar (a Mora) los riesgos de una visita de esta naturaleza. No nos ayuda a la posición del país y el único que podría ganar algo es Nicaragua. Ellos siempre buscan una cortina de humo de mostrar la posición de Costa Rica como no unánime”, añadió el ministro. “La visita de diputados se puede malinterpretar. No nos ayuda a la posición del país y el único que podría ganar algo es Nicaragua. Ellos siempre buscan una cortina de humo de mostrar la posición de Costa Rica como no unánime”, expresó Manuel González, canciller de la República. Fuente: La nación/ Costa Rica