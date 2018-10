22, Marzo, 2015 22, Marzo, 2015 3:31 a.m. 3:31 a.m.

MULTARÁN A COMERCIANTES QUE VENDAN PRODUCTOS VENCIDOS

El Ministerio de Fomento Industria y Comercio (Mific) mantendrá antes y durante el período de Semana Santa un plan especial para que los comerciantes y dueños de negocios cumplan con el correcto etiquetado de productos, que no alteren los precios y no vendan al público mercancías vencidas. “Se han impuesto multas importantes a negocios que vendían productos vencidos. Y es una labor que se hace a diario, pero con especialidad en estos días de Semana Santa. El año pasado hubo varios negocios fuertes que fueron multados con cantidades importantes de dinero, algunos hasta por un millón de córdobas por vender productos vencidos”, aseguró el titular del Mific, Orlando Solórzano. El ministro indicó que el plan será ejecutado por personal de la Dirección General de Protección de Defensa a los Consumidores del Mific, que estará laborando normalmente en este período en función de proteger el bolsillo de la ciudadanía. Durante la época de Semana Santa y Navidad, muchos comerciantes y transportistas acostumbran incrementar de manera unilateral y abusiva los precios de diversos productos y servicios, así como las tarifas de transporte. Ante esta situación, otras instituciones como el Instituto Nicaragüense de Defensa al Consumidor (Indec) anunció su plan verano, el cual será implementado desde el 29 de marzo hasta el 5 de abril, en el que realizarán cuatro tareas importantes en función de defender los derechos de los consumidores. Ojo con buseros “Lo primero que debe saber la población es que el MTI no ha autorizado a nadie, ningún incremento de tarifa de pasaje, y para garantizar que no hayan abusos vamos a estar en las terminales de buses, para lo cual ya hicimos coordinaciones con las instancias del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)”, afirmó Gustavo Ortega, subdirector del Indec. Ortega dijo que en reuniones sostenidas la semana pasada con transportistas de las terminales de buses de la capital, los funcionarios del Indec les manifestaron que además de respetar las tarifas deben andar rotulados en cada bus el precio que corresponde para cada destino, además no deben sobrepasar la capacidad de pasajeros sentados en cada unidad. “En segundo lugar andaremos viendo en los supermercados y minisuper para garantizar que no se ofrezcan productos vencidos y escatimar en la fecha de vencimiento”, comentó Ortega. En tercer lugar, Ortega agrego que el Indec también tendrá presencia en balnearios como Pochomil, Masachapa, Poneloya, Corinto, El Trapiche, Xiloá, laguna de Apoyo, Granada, Casares, San Juan del Sur, San Jorge, entre otros, con el fin de vigilar que no se cobre la entrada a estos centros, y que los vendedores cumplan con una adecuada manipulación de los alimentos que ofrecen a los veraneantes. “La idea es que la comida consumida por la gente se elabore con las normas de higiene necesarias que garanticen la salud de las personas y evitar enfermedades, para eso estaremos trabajando en coordinación con personal del Ministerio de Salud”, aseguró Ortega. Finalmente, una cuarta tarea que será fiscalizada por el Indec será la de vigilar que la propina que se pague en cualquier establecimiento sea voluntaria, “porque la ley dice que la propina es sugerida”, expresó Ortega. END