ORGANIZACIONES DE MUJERES NO ACOMPAÑAN A VICTIMAS DICE PRESIDENTA DEL PODER JUDICIAL

Las mujeres que son víctimas de actos de violencia, por lo general se presentan solas o a veces acompañadas de familiares o amigas a presentar las denuncias ante las Comisarías de la Mujer. Pero estas organizaciones de supuestas defensoras “no acompañan a las víctimas, ni en las Comisarías, ni en Medicina Legal, ni en los Juzgados”, sostuvo la presidenta de la Corte. “Estos movimientos de mujeres que se proclaman defensoras de los derechos de la mujer, tienen algo que hacer, ellas reciben cooperación internacional, tienen que acompañar a la víctima en todo su proceso”, manifestó la doctora Ramos Vanegas. La presidenta de la CSJ minimizó las críticas de algunos organismos especializados que acusan al gobierno de no proteger a las víctimas de violencia. En el caso del Poder Judicial, “los jueces especializados existen para proteger los derechos de las mujeres, ellos tienen que aplicar la ley con una interpretación de equidad de género, con la visión de igualdad y de no discriminación”, manifestó la presidenta del máximo tribunal. Poder Judicial sí acompaña La doctora Ramos Vanegas recordó que “existen equipos interdisciplinarios integrados por psicólogos y trabajadoras sociales; incluso en el Complejo Judicial Central Managua hay un lugar que atiende a las víctimas en general, sobre todo a las que entran en crisis al momento de relatar el proceso”. “Esta entidad atiende a muchas mujeres, también les da asesorías y ayuda en los trámites de denuncias y atención al maltrato sufrido, de forma totalmente gratuita. De esta forma les demostramos que sí se puede luchar contra la violencia desde la parte preventiva”, manifestó la doctora Alba Luz Ramos. La presidenta de la CSJ explicó que “no existe maquillaje de cifras en cuanto a las muertes de las mujeres, que han perdido la vida producto de la saña que el agresor ejerce contra ellas”. “Las mujeres muertas por femicidio son mujeres muertas y lo que tenemos que hacer es hacer justicia, para que se sancione al imputado, en eso nosotros hemos sido muy estrictos”, dijo la presidenta de la Corte. Agregó que “la ley no ha sufrido ninguna reforma drástica, sino mínima, que es la reforma al artículo 46, que permite la mediación en los casos menos graves de violencia contra la mujer”. “La mediación tiene una serie de requisitos y eso ha impedido que el impacto sea grande; en un estudio que se realizó a nivel nacional se comprobó que solamente se registraron 871 mediaciones y de estas, 310 corresponden a delitos menores y 560 a omisión de alimentos. En estos casos que se ha estado mediando, si el hombre llega y paga se retira la acción penal”, explicó la doctora Ramos. 