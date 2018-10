24, Marzo, 2015 24, Marzo, 2015 6:38 a.m. 6:38 a.m.

OSCAR CARRIÓN: “EL AHORRO ENERGÉTICO DEBER SER DESTINADO A ASUNTOS ENERGÉTICOS”

Oscar Carrión, experto en temas energéticos; expresó vía telefónica a 100% Noticias que ``no era necesario un iniciativa de ley para presentar una reducción tarifaria, ya que el INE tiene suficiente capacidad para haber realizado la baja al igual a como cuando la aumentan`` a la vez destacó que ``si bien ese 10 por ciento de reducción es importante, aún no se precisa la cantidad exacta de disminución, porque los nicaragüenses esperábamos una reducción mayor, es por ello que deben especificar y aclarar ese asunto para que la gente lo tenga claro`` explicó. Según Carrión, el gobierno ha obtenido buenos resultados en reducción de la pobreza con los diversos programas, préstamos y organismos internacionales que la combaten, lo que significa que ya existe un presupuesto destinado a ese problema y es por eso que considera que no es necesario destinar un 35% de lo ahorrado por la baja del petroleo para combatir la pobreza. A criterio del experto en temas energéticos, se debe destinar 70 por ciento del ahorro a la reducción de tarifa eléctrica, y 30 por ciento a la deuda con Caruna, con el objetivo de beneficiar más al consumidor. A ese mínimo 10 por ciento debió destinársele dos tercios de la reducción para alcanzar un 20 por ciento para la baja. Para Carrión "el ahorro energético deber ser destinado a asuntos energéticos``. Fuente: 100% Noticias