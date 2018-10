24, Marzo, 2015 24, Marzo, 2015 10:51 a.m. 10:51 a.m.

DIRECTORA DEL JARDÍN INFANTIL MARIA MONTESSORI, ROMPE EL SILENCIO

``Estos días han sido muy tristes y duros para mí al haber sido tratada con tanto odio, fui calumniada, atropellaron mis derechos de mujer, lo único que he hecho es educar a los niños por 45 años. Esos videos son manipulados. No me siento muy bien, por eso me retiro`` fueron las palabras que expresó Nelly Márquez, ex directora del jardín infantil María Montessori en conferencia de prensa realizada esta tarde en las instalaciones del preescolar ubicado en Altamira. Márquez se retiró cinco minutos después alegando que se sentía afectada por la situación a la que se ha venido enfrentando y que le ha puesto en el ojo del huracán. Cabe destacar que el MINED ordenó el cierre definitivo del kínder la semana pasada, luego que en las redes sociales se difundieran videos que mostraban a Márquez mientras golpeaba a una niña de 5 años en la cabeza y ponía un cesto de basura sobre la cabeza de un niño autista. Espere ampliacion de esta noticia en los próximos minutos en 100% Noticias El Canal