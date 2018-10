28, Marzo, 2015 28, Marzo, 2015 2 a.m. 2 a.m.

POLICÍA NACIONAL ACTIVA PLAN DE SEGURIDAD

A partir de hoy 13 mil policías se desplazarán por todo el territorio nacional como parte del plan de seguridad de Semana Santa, anunció el comisionado general Francisco Díaz, subdirector de la Policía Nacional. El plan que se extenderá hasta el domingo 5 de abril tiene como propósito brindar protección a la integridad física de las personas y sus bienes, explicó Díaz. Carreteras, paradas de autobuses, parques, actividades religiosas, entre otras serán resguardadas, anunció. Asimismo, reiteró el llamado a los conductores a no manejar en estado de embriaguez, respetar los límites de velocidad, no sobrecargar sus medios de transporte y utilizar el cinturón de seguridad. A los motociclistas les recordó utilizar el casco protector, controlar la velocidad y evitar malas maniobras para no tener que lamentar tragedias. En este departamento estarán abiertos al público 34 balnearios, la mayoría son ríos, donde la población busca sofocar las altas temperaturas de la época de verano. Para el Plan Verano 2015, la Policía dispondrá de 482 policías que darán protección a los turistas y también cubrirán las actividades religiosas propias de la Semana Santa. Fuente: END