VERANEANTES INUNDAN PLAYAS DEL PACÍFICO

Miles de turistas nacionales y extranjeros se desbordaron a las playas del Pacífico en el inicio de las vacaciones de Semana Santa. Las hermosas playas de Rivas, en especial la de San Juan del Sur, fueron uno de los destinos turísticos elegidos por los bañistas para pasar un fin de semana en familia.

Los comerciantes de la pequeña ciudad portuaria se mostraban entusiasmados por la presencia de los turistas nacionales, que el año pasado se ausentaron de las playas debido a la alerta amarilla que decretó el Gobierno, a causa del terremoto de 6.2 grados en la escala de Richter que sacudió los municipios leoneses de La Paz Centro y Nagarote.

Esperan buenas ventas

Comerciantes de comida rápida, vendedores de gafas de sol, hombres vendiendo salvavidas y globos llegan desde muy temprano por la mañana para ofertar sus productos a los centenares de visitantes. “Espero que mis ventas mejoren, se han ido levantando este fin de semana, pero siguen bajas en comparación con años anteriores”, manifestó Mayerling Soza, dueña de un restaurante en el centro de la ciudad rivense.

Katherine Bermúdez, del hotel Surf Ranch, confirmó que la capacidad de su hotel se encontraba al cien por ciento y que tenía conocimientos que todos los establecimientos de San Juan del Sur se encontraban en las mismas condiciones.

No todo es color rosa

Otro punto de vista es el de José Antonio Pérez, dueño de una tienda de artesanías y bisutería que admitió que las ventas no han sido tan buenas como en años anteriores y que la gran afluencia de turistas nacionales no se traduce en mayores ventas. “El nica no compra mucho porque ya trae comida, refrescos y solo viene con lo justo”, reveló el pequeño empresario.

Fuente: END