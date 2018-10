31, Marzo, 2015 31, Marzo, 2015 11:07 a.m. 11:07 a.m.

MILES COLMAN OFICINAS DE TRÀNSITO NACIONAL

La Dirección de Tránsito Nacional atenderá hasta el mediodía de este miércoles primero de abril. Centenares de conductores realizan largas filas para pagar las multas por las infracciones de tránsito cometidas. Algunos se quejan por la lentitud con que son atendidos. Sin embargo la jefatura de transito señala que la saturación se debe a que los usuarios del servicio dejan todo para última hora. Quienes hacen la fila, aseguraban tener más de dos horas esperando para pagar sus multas. “Hay mucha burocracia y lentitud, deberían abrir más cajas”, expreso David Lorìo. “No es posible, estos funcionarios deberían menear las manos y atender más rápido a la población que pierde el día de trabajo esperando para ser atendidos”, señalo Andrés “Todos como buenos nicaragüenses dejamos todo a última hora y saturamos las oficinas, los tràmites y la atención es ágil, pero la demanda es mucha”, explico el Comisionado Iván Escobar, jefe de la Secretaria de Transito En las ventanillas de la Alcaldía de Managua ubicadas en Tránsito Nacional, los usuarios tuvieron que esperar al menos tres horas, para pagar su sticker de rodamiento debido a fallas en el sistema. “Como es posible que sea el último día para atendernos y se les cae el sistema, no son serios”, dijo Erick Brenes. “Es una grosería tengo desde las 7 de la mañana esperando es mediodía y no he comido”, manifestó Jasser Báez. A partir de este primero de abril, los dueños de vehículos que circulen por las calles de Managua sin el sticker de rodamiento deberán pagar una multa de 100 córdobas. Fuente: Jonathan Castro/ 100% Noticias