01, Abril, 2015 01, Abril, 2015 6:12 a.m. 6:12 a.m.

LARGAS FILAS PARA ADQUIRIR STICKER DE RODAMIENTO

Desde la seis de la mañana de este miércoles centenares de personas hacían filas para adquirir su sticker de rodamiento. A pesar que se había anunciado que los puestos donde se puede comprar el sticker de rodamiento abrirían a partir de las 9 de la mañana, varias de las personas que se aglomeraban en el Parque Luis Alfonso Velásquez, se mostraban molestas por el retraso con el que abrieron, entre 10 a 20 minutos más tarde de la hora estipulada. Algunos dijeron aprovechar el día extra que brindó hoy la Alcaldía de Managua y uno de sus días de vacaciones para realizar dicha gestión. "Por asuntos de trabajo no pude venir antes" dijo Victor Mendoza, y si no hacía estas gestiones hoy, mañana me podrían multar", resaltó. Hassel López, uno de los supervisores que atiende en el parque Luis Alfonso Velásquez, afirmó que dejaron de atender hasta la una de la madrugada de hoy. "Atendimos aproximadamente a 1,500 personas". Afirmó que atenderán hasta el último ciudadano que esté en la fila este miércoles, último día que dio la Alcaldía para realizar esta gestión. En este centro trabajan 40 personas, entre cajeros y personal de registro, que hacen un llamado a los conductores para que lleven copia de todos los documentos requeridos para obtener su sticker de rodamiento. Fuente: END