01, Abril, 2015 01, Abril, 2015 7:55 a.m. 7:55 a.m.

PIDEN SE DE MÁS TIEMPO PARA INSPECCIÓN MECÁNICA Y DE GASES

Más tiempo para que conductores puedan realizar las inspecciones mecánicas y pruebas de emisión de gases, pidió el Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor, porque muy pocos centros existen a nivel nacional. Pero además de la inversión económica que requieren los vehículos que no aprobaron la inspección es alta, debido a que los dueños deben repararlos y pagar una segunda revisión, lo que para Juan Carlos López, coordinador del Centro Jurídico es injusto, porque cada inspección representa una inversión de 600 o 700 córdobas. López aclaró que la falta de los certificados de inspección mecánica y de gases no es causal para trasladarlo al Depósito Municipal, y lo que corresponde en éstos casos es la imposición de la multa. Hasta el momento, explicó López, la gente no ha protestado formalmente por las largas filas que hacen bajo el sol para poder chequear sus vehículos, pero dijo que posiblemente la situación cambié con la presión que está ejerciendo la Policía de Tránsito a la hora de pedir la documentación. En ese sentido, reveló que han recibido quejas electrónicas y telefónicas que indican que algunos oficiales se están excediendo, porque no solo le piden al conductor los documentos de ley (sticker, licencia, circulación y certificados de inspección mecánica y de gases), sino que además quieren los voucher de pago de esos documentos. Fuente: END