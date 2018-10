01, Abril, 2015 01, Abril, 2015 10:11 a.m. 10:11 a.m.

MILES SE QUEDARON SIN PODER REALIZAR INSPECCIÓN VEHICULAR

Filas interminables de vehículos se podían observar este miércoles en los pocos talleres que abrieron sus puertas para realizar la inspección mecánica y de emisión de gases. La confusión reino entre los dueños de automotores, debido a que la policía no aclaro sobre el vencimiento de este requisito. Decenas de vehículos colmaban las calles aledañas al taller Discovery, uno de los pocos talleres que abrió sus puertas al público este miércoles. No obstante las puertas del local fueron cerradas a mediodía y muchos dueños de automotores no pudieron realizar las pruebas a sus carros. “No es justo porque estoy a media cuadra del taller y decidieron cerrar, la policía debería autorizar más talleres”, dijo la señora María Sequeira. “Estoy desde las 7 de la mañana y ahora que van a dar las 12 cierran, me parece que debería haber mejor atención”, manifestó Edgar Zamora. Pese a la alta demanda, varios talleres no abrieron sus puertas. Sorpresivamente los dueños del taller “La Salle”, decidieron cerrar operaciones y reabrir hasta el próximo lunes 6 de abril. Lo mismo ocurrió con el Taller Auto Cool, ubicado en las inmediaciones del mercado Roberto Huembés. El artículo 62 de la Ley de Transito establece que el certificado de inspección mecánica y emisión de gases tendrá validez por un año sin perjuicio de efectuar nuevas revisiones si fuese necesario. “La Ley a mí me está exigiendo que los vehículos particulares cada año tienen que andar inspeccionados. Los vehículos del transporte público, selectivo, colectivo y los de las escuelas de manejo deben pasar la inspección cada 6 meses”, explico el Comisionado Edgar Sánchez, jefe de Educación Vial El Cosep, pidió una aclaración a la Ley de Tránsito en lo referido a las especies fiscales. Los empresarios entienden que la Ley le otorga a la ciudadanía un plazo de 2 años para que pueda realizar la inspección mecánica. Jonathan Castro