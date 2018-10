02, Abril, 2015 02, Abril, 2015 2:36 a.m. 2:36 a.m.

BOMBEROS FORTALECERÁN SERVICIOS A LA POBLACIÓN

El Director General de Bomberos, Comandante de Regimiento, Ramón Landeros, afirmó que todas las instituciones bomberiles del país, estarán reforzando sus medidas y planes de cara a brindar mayor protección y tranquilidad a las familias para estos últimos días de Semana Santa. “Lo que queremos y pretendemos a partir del día de hoy, es que no se nos vuelva a ahogar ninguna persona más en estos lugares, vamos a reforzar, inclusive estamos sacando (activando al servicio) a otros compañeros de otras delegaciones para reforzar el Trapiche, para reforzar Xiloá, porque no queremos que se nos ahogue una persona más”, confirmó el alto mando bomberil, quien informó que en los diferentes balnearios tienen reporte de 12 personas ahogadas. Hizo un llamado a la población a tomar las medidas de prevención, a fin que sus familiares no mueran ni en accidentes de tránsito, ni por ahogamiento, ni por ninguna otra causa. “Le hacemos un pedido a la población, de que este trabajo es una responsabilidad compartida, nosotros ponemos los bomberos en los balnearios, estamos a la expectativa de atender la emergencia que la población solicite, estamos brindando las medidas, pero queremos que la población se apropie de estas medidas y asuma con mucha responsabilidad”, recomendó Landeros. Los bomberos brindaron un informe preliminar del trabajo que han realizado en los primeros cuatro días del periodo de vacaciones, tiempo en que han atendido un total de 310 servicios, 63 más que el año pasado del 2014. Entre los servicios, también destaca la extinción de 49 incendios (en su mayoría quemas de monte o forestales pequeños), 9 menos que el año pasado. Han logrado rescatar con vida en los balnearios a 40 personas, 56 servicios pre hospitalarios (26 menos en el 2014), brindaron protección a eventos y servicios en 91 ocasiones y 18 MATPEL, prevención de incendios y riesgos especiales 56. Indicó que durante este periodo las 25 delegaciones de bomberos han atendido 254 emergencias, se ha brindado cobertura a 42 balnearios, incluyendo algunas piscinas que son muy visitadas en temporada de vacaciones. Los bomberos han realizado mil 200 inspecciones estructurales, han atendido 43 afectaciones por enjambres de abeja y han brindado 8 capacitaciones a bares y restaurantes, para un total de 1,575. “La Dirección General de Bomberos ha desplegado alrededor de 800 bomberos en coordinación con la Asociación de Bomberos, con la Federación de Bomberos y Benemérito Cuerpo de Bomberos, de manera que todos los bomberos estamos de cara a proteger la vida y los bienes, pretendemos brindar seguridad, que la población se sienta tranquila”, dijo Landeros.