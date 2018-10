02, Abril, 2015 02, Abril, 2015 6:31 a.m. 6:31 a.m.

MILES DE PERSONAS DISFRUTAN DEL VERANO GRACIAS AL GOBIERNO

Un bus con 80 mujeres, niños, ancianos, jóvenes y hombres salió desde las tempranas horas de este jueves del barrio Edgar Lang hacia el Distrito II de la Alcaldía de Managua, donde les esperaban otras 19 unidades igualmente repletas de familias rumbo al balneario El Trapiche. En conjunto eran 1 mil 300 personas de 11 barrios de este Distrito capitalino quienes gracias a una disposición del Gobierno Sandinista de garantizar el transporte gratuito están pudiendo disfrutar de una recreación sana en esta Semana Santa. Esta escena se repitió en diferentes distritos de Managua, donde las personas abordaban los buses dispuestas a aprovechar esta oportunidad de estar en unidad familiar y comunitaria, ya fuera en El Trapiche o en Xiloá, dos de los balnearios predilectos de los capitalinos. Los pobladores del Edgar Lang desde muy tempranas horas de la mañana se concentraron en la casa comunal del barrio con sus niños y sus termos y panas conteniendo comidas y bebidas, para de esta forma pasar un día ameno junto a cada uno de los miembros de su familia y sus vecinos. “Nos sentimos alegres porque nos dieron esta oportunidad de ir con la familia a recrearnos. Hay familias que no tienen la oportunidad de ir (a los balnearios) y por eso le estamos dando gracias a Dios y al Gobierno por estarnos dando la oportunidad”, dijo la pobladora Lesbia Hernández, al momento de abordar la unidad que iba rumbo a El Trapiche. Seguridad y acompañamiento garantizado Es importante subrayar que las caravanas de buses van siempre acompañadas por patrullas de la Policía Nacional con el objetivo de mantener el orden y la seguridad de quienes hacen uso de esta restitución de derechos. Igualmente las familias reciben el acompañamiento de la Promotoría Solidaria y de los Gabinetes de Familia de cada barrio, quienes reiteran a los adultos la importancia de mantenerse vigilantes de los niños al momento de que se introduzcan al agua. El compañero Orlando Ortega, representante de la delegación del Distrito II, refirió que este primer día de viajes se hizo conforme lo esperado gracias a la movilización y coordinación existente en cada barrio. Dispuestos a disfrutar un día de felicidad Al llegar a El Trapiche la felicidad de niños, jóvenes y adultos no se hizo esperar, ya que las mansas aguas del balneario, la refrescante sombra y el ambiente cargado de algarabía no hizo más que encender los ánimos de todos. “Me siento alegre, contenta, porque nunca un gobierno nos había sacado a los viejos a pasear. Solo pasábamos en la casa, pero ahora andamos aquí divirtiéndonos gracias al Presidente Daniel”, manifestó Dora Bermúdez, habitante del barrio Juan Emilio Menocal, momentos antes de zambullirse en las aguas junto a sus nietos. Y es que un paseo como este es precisamente para eso: para disfrutar en familia. De eso fue claro el señor Noel Herrera, poblador del barrio Dinamarca, quien junto a su esposa e hijos alistó muy de madrugada sus ropas de baño, la comida y la bebida para pasar todo un día de placer en El Trapiche. “Gracias al Comandante y a Rosario por esto que nos está obsequiando este Jueves Santo. Nos sentimos muy felices, muy tranquilos aquí en familia saliendo de la rutina”, dijo Herrera. Algunas de estar personas no solo llegaron a divertirse sino también que llevaron una buena cantidad de comidas y bebidas para ofrecerlas a los veraneantes. Estas aseguraron que andar en familia y comunidad es un gran regalo del Gobierno, pues facilita un esparcimiento al cual tienen derecho todos los nicaragüenses. Un ejemplo de ello fue la señora Martha Rojas, también del barrio Juan Emilio Menocal, quien ofrecía a sus vecinos y pobladores de otros barrios enchiladas y tajadas con queso, acompañadas con una riquísima ensalada. “Nosotras somos mujeres emprendedoras, mujeres trabajadoras por cuenta propia, por eso no solamente andamos disfrutando sino trabajando y sacando a Nicaragua adelante”, afirmó. La estancia en los balnearios es hasta las 4 de la tarde, de tal forma que los responsables de cada grupo llamaron a las familias a empezar a abordar las unidades desde las 3:30. Entre jueves y domingo santo serán un total de 394 barrios de Managua desde donde saldrán gratuitamente unidades de buses rumbo los dos balnearios favoritos de los managuas. 19 DIGITAL