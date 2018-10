02, Abril, 2015 02, Abril, 2015 10:39 a.m. 10:39 a.m.

COSTA RICA CONSTRUYE DIQUE PARA CERRAR CANALES ABIERTOS POR NICARAGUA EN HUMEDAL

El gobierno de Costa Rica construye un dique en el sector fronterizo de Harbord Head, en disputa con Nicaragua, para El gobierno de Costa Rica construye un dique en el sector fronterizo de Harbord Head, en disputa con Nicaragua, para reparar el daño ambiental provocado por excavaciones que fueron ordenadas por las autoridades de Managua en los últimos años, reveló este jueves un periódico local. Con el apoyo de un helicóptero que transporta materiales, más de 60 funcionarios costarricenses edifican un dique con sacos de arena para detener la contaminación del humedal de Harbord Head, que a pesar de su nombre es un pequeño territorio continental (poco más de 2 km2) adyacente al río San Juan, limítrofe entre ambos países, precisó el diario La Nación. El problema se originó en el año 2010, cuando autoridades de Nicaragua ordenaron la construcción de un caño que parte del río San Juan y cruza hacia el mar Caribe pasando por lo que Costa Rica considera su territorio. Esta acción provocó una fuerte disputa entre San José y Managua que acabó en un litigio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la cual ordenó a ambos países despejar la zona de personal civil o militar mientras se dicta una sentencia de fondo. No obstante, este tribunal autorizó a Costa Rica a tomar medidas para reparar los daños ambientales en coordinación con la Convención Ramsar, un organismo ligado a la ONU que vela por la protección de los humedales en el mundo. Los trabajos, que empezaron el pasado lunes, fueron avalados por Ramsar desde agosto de 2014, aseguró Laura Rivera, directora del Área de Conservación Tortuguero -donde se ubica el territorio afectado- al diario La Nación. La funcionario no dio a conocer el costo de las obras, que se debe mantener en reserva -dijo- porque se le podría cobrar a Nicaragua, junto a otras reparaciones, si Costa Rica gana el litigio ante la CIJ. El ingreso de Nicaragua con soldados y personal civil en Harbord Head fue considerado por Costa Rica como una invasión, pero el gobierno nicaragüense asegura que ese territorio simpre le ha pertenecido y defiende esa tesis ante el tribunal de La Haya. Entre el 14 de abril y el 1 de mayo próximo, los jueces de la CIJ escucharán los alegatos orales de ambos países, antes de emitir una sentencia en una fecha aún no definida. end