CRUZ ROJA BRINDA SEGURIDAD EN LAGUNA DE XILOÁ

Unas 55 personas de la Cruz Roja Nicaragüense se desplazaron a la laguna de Xiloá, ubicada en el municipio de Ciudad Sandino, para atender las emergencias que puedan surgir entre los veraneantes durante la Semana Santa.

“Tenemos elementos de primeros auxilios, salvavidas, motorizados, y personal técnico”, detalló Francisco Ramón García, jefe departamental de los socorristas de Managua.

García señaló que este jueves hasta el mediodía no se habían reportado mayores incidencias en ese balneario, con la excepción de un menor que se encontraba extraviado.

García brindó una serie de recomendaciones para que las familias y grupos de amigos que visitan el centro turístico no sufran ninguna eventualidad.

Como primera medida recalcó que los turistas tienen que respetar los límites de playa y si están consumiendo licor o no saben nadar es mejor que no entren al agua, sobre todo cuando no hay presencia de cruz rojistas.

También hizo un llamado a cuidar a los menores y si hay personas con hipertensión o cualquier otra enfermedad que requiera de cuidados que sigan las recomendaciones de su médico y tomen sus medicamentos a tiempo.

