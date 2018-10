04, Abril, 2015 04, Abril, 2015 4:02 a.m. 4:02 a.m.

EXCURSIONES A XILOÁ Y TRAPICHE CONTINÚAN ESTE FIN DE SEMANA

Las familias capitalinas de todos los distritos y comarcas de Managua siguen viajando hacia Xiloá o El Trapiche en buses gratuitos dispuestos por el Gobierno, actividad que se extenederá este fin de semana. En total el distrito cinco desplegó veinte unidades de transporte, en las que era notoria la emoción de los niños y padres, quienes afirman que de no ser por la iniciativa del gobierno, habrían pasado en sus casas, ya que no cuentan con los recursos económicos necesarios para costear el gasto que incurre el irse de paseo a las playas u otros destinos. “El paseo está bien porque nos juntamos todos los del barrio y disfrutamos en familia de esta temporada, creo que si el gobierno no ha puesto estos buses con este fin, muchas familias no hubiésemos podido salir a veranear” señaló Jennifer Cruz. “Todos estamos agradecidos con esta idea del gobierno de llevarnos de paseo, muchas veces las familias somos numerosas y para poder ir al mar o a algún balneario hay que gastar bastante dinero y eso nos limita bastante. La organización de los viajes está bastante buena porque la invitación llega a todas las familias y por eso estamos aprovechando”, manifestó Albertina Chavarría. Seguridad garantizada Antes de iniciar el trayecto hacia el destino esperado, agentes de la Policía Nacional realizan inspecciones en las unidades de transporte para evitar la ingesta de alcohol y la portación de armas, logrando así brindar seguridad durante toda la excursión puesto que en cada unidad se asigna un agente del orden, acción que es del agrado de los veraneantes. Asimismo, los promotores solidarios realizan el listado de la cantidad de personas que abordan cada unidad, para tener un control de los niños, hombres y mujeres que asisten a la convocatoria efectuada en todos los barrios capitalinos, detalló Pedro Orozco, coordinador de Juventud Sandinista. “Hay más de 500 buses en toda Managua trasladando a las familias hacia los balnearios cercanos y hacia el lago de Cocibolca en Granada, siempre contando con el apoyo de nuestra Promotoría Solidaria, garantizando la seguridad y el acompañamiento de nuestras familias” añadió. Excursiones continuarán durante los próximos días A pesar de que faltan pocos días para que finalice la semana mayor, los miembros de los Gabinetes de la Familia, señalan que todas aquellas familias que aún no han salido de sus casas a distraerse, pueden hacerlo durante el fin de semana, pues las unidades de transporte continuarán llegando a los barrios para trasladarlos hacia balnearios del país. “Estamos garantizando que las familias disfruten de esta Semana Santa, restituyéndoles el derecho a la recreación, mañana vamos a estar viajando hacia Granada, garantizando la seguridad y tranquilidad de cada uno de los que viajan con nosotros” concluyó Freddy Castro, Secretario Político del Distrito V. Este Jueves Santo, según reportes del Gobierno, se movilizaron un total de 6,042 pobladores entre niños y adultos a Xiloá y El Trapiche. LA PRIMERISIMA