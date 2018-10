06, Abril, 2015 06, Abril, 2015 2:24 a.m. 2:24 a.m.

URGE CONSTRUIR PISTA PARA NUEVOS CONDUCTORES

Muchos de los nuevos conductores se quejan de la falta de un espacio con las condiciones para desarrollar las habilidades que requieren para ponerse al volante, sin que ello signifique exponerse al riesgo de circular por las vías sin el debido dominio del vehículo. El urbanista Armando Ugarte, considera que una ciudad con un parque vehicular en crecimiento como es el caso de Managua, debería existir una pista especialmente diseñada para que los nuevos conductores demuestren sus capacidades, sin exponer a nadie en la vía pública. Comenta que así como existe un depósito municipal, gracias a la colaboración entre Tránsito y la Alcaldía de Managua, también debería crearse una pista, para mejorar el potencial del conductor novato. La realidad Las escuelas de manejo nacionales consideran que dos seminarios teóricos y quince horas de prácticas -promedio de duración de un curso básico- son suficientes para que una persona principiante desarrolle la capacidad para conducir. Josefina Bustamante, de la escuela de manejo El Porvenir, señala que ellos no dan el certificado mientras el alumno no alcance la calificación mínima de 80 puntos. Para las escuelas de manejo, las prácticas de los novatos inician en el Paseo Xolotlán, algo que no está permitido para un particular sin licencia, pues se expone a ser multado si se le detecta vacilante. En el caso de los exámenes de conducción que aplica la Policía de Tránsito se hacen frente a la entrada del Polideportivo España, en plena vía pública. Para eso colocan media docena de conos puestos de manera improvisada y se da la señal de avance al chofer. Para la licencia de conducir moto, la prueba es hacer un zigzag y luego a media cuadra dar la vuelta a un clásico cono naranja. En el caso de los vehículos es entrar de retroceso y posteriormente conducir por algunas calles en compañía de un oficial que valora su capacidad. “No hay un lugar acondicionado para los ejercicios prácticos de manejo, estos se hacen en la zona del Paseo Xolotlán al inicio y luego en la calle, donde deben aprender cómo conducir respetando las señales de tráfico. ¿Que si alguna vez un principiante ha chocado? Pues no con nosotros”, afirma Bustamante. Jaime Müller, quien hace dos o tres semanas obtuvo su licencia para moto, señala que lo teórico es importante, pero la práctica debe ser una prioridad para evitar accidentes de tránsito, principalmente en motocicleta. Se consultó con la dirección de Divulgación de la Policía Nacional, que demandaron una solicitud escrita para una entrevista con la Dirección de Tránsito, pero luego de quince días de espera no hubo respuesta a la petición para conocer si existía algún proyecto de pista para las autoridades de Tránsito. Fuente: END