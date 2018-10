06, Abril, 2015 06, Abril, 2015 6:23 a.m. 6:23 a.m.

MILTON ARCIA RESPONSABILIZÒ A DIRECTOR DE EPN Y SU YERNO POR DEMOLICIÒN DE HOTEL

‘’Esta orden viene de arriba y esto va a ser inevitable’’ dijo el empresario Milton Arcia en conferencia de prensa al referirse sobre la demolición de su hotel en construcción a orillas del muelle de Moyogalpa en la Isla de Ometepe. Arcia responsabilizó al director de la Empresa Portuaria Nacional, Virgilio Silva y a su yerno, el director de operaciones; Denis Hurtado, como supuestos creadores del plan en su contra, pues desde el primer momento de la negociación con el Gobierno en 2014, tras el desalojo que sufrió en el Malecón de Managua, dice que Silva intentaba oponerse a que le compensaran con esa propiedad en Moyogalpa. ‘’Soy un hombre pacífico, pero me bajan la guardia cuando veo que actúan con violencia. Tengo escrituras y documentos que respaldan la legalidad de mi propiedad. No sabemos por qué el gobierno mandó a golpearnos y a destruir la inversión’’ manifestó el empresario. “Este es un acto criminal, vandálico”, dijo Arcia quien advirtió que “no me iré de Nicaragua… aunque me maten”. Al tiempo que anunció que agotará las vías legales y denunciará ante el mundo lo que ha sufrido. Arcia se prepara para exigir una indemnización por la demolición del hotel que construía en la isla de Ometepe. Fuente: 100% Noticias