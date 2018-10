06, Abril, 2015 06, Abril, 2015 9:02 a.m. 9:02 a.m.

UNAS 32 MIL PERSONAS FUERON LLEVADAS A BALNEARIOS GRATUITAMENTE

La Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, informó que esta Semana Santa, el Gobierno garantizó la recreación sana a casi 32 mil personas que fueron movilizadas gratuitamente desde los barrios de Managua a los balnearios de Xiloá, El Trapiche y Granada. “Nos llenó de mucha alegría ver los rostros de las familias que se movilizaban a los balnearios de Xiloá, el Trapiche y Granada. Fueron llevados por las unidades de transporte que el presidente Daniel dispuso para el disfrute de estas familias de 413 barrios y comarcas”, explicó. “En general desplazamos a casi 32 mil personas y no hubo mayores incidentes, no tuvimos tampoco un consumo excesivo de licor, se limitó, se prohibió, se dijo no hay permiso o autorización para consumir licor, para no afectar a las familias que iban en esos paseos”, comentó Rosario. Murillo indicó que esa iniciativa de movilizar a las familias para que disfruten de las atracciones turísticas se seguirá desarrollando durante los días feriados como es el primero de mayo, o los fines de semana cercanos a los días feriados como el Día de las Madres, Fiestas Patrias y vacaciones de diciembre. Fuente: 19 Digital