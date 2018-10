07, Abril, 2015 07, Abril, 2015 10:59 a.m. 10:59 a.m.

CÓDIGO DE LA FAMILIA ENTRA EN VIGENCIA MAÑANA

Mañana miércoles entrará en vigencia el nuevo Código de la Familia en el país que para el diputado Carlos Emilio López es considerado un acontecimiento histórico , debido a que el Código viene a proteger varios derechos de la familia, en donde se establecen pensiones de hijos hacia sus padres y hasta hermanos en abandono y desamparo; a su vez se prohíbe el castigo físico en los niños y se reconoce la unión de hecho estable, entre otros puntos. ``Son miles de mujeres que están vinculadas a este tipo de relación de unión de hecho estable. Con el Código, las mujeres y hombres estarán protegidos, porque antes era común que las mujeres al reclamar propiedades o bienes que habían compartido con la pareja al momento de separación o muerte de una de ellas, el juez pedía el certificado de matrimonio como prueba que respaldara el proceso; y al no tener el documento, la persona se quedaba sin nada``; explicó López a 100% Noticias El Canal. Para Emilio López, uno de los aspectos de suma importancia que abarca el Código, radica en que la demanda por alimentos no solo incluye la comida en sí, sino; ropa, medicina, y atención a hijos con discapacidad. ``El Còdigo, es claro al determinar los porcentajes que van desde el 25 al 35 por ciento del salario del demandado que està obligado a destinar a los hijos menores de edad, dependiendo del numero de èstos, y de no cumplirse; la ley deberà ser aplicada sin distinciones'' concluyò el diputado.