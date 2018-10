ARCIA AFIRMA QUE NO TIENE NADA QUE HABLAR CON EL GOBIERNO

“No tengo nada que hablar con el gobierno, ellos lo que tiene es que dar una explicación de lo que ocurrió porque yo no me explico los motivos que tuvieron para destruir mi hotel y la señora Aminta Granera también debe dar explicaciones. Este Gobierno lo que tiene es un montón de funcionarios sapos que le dicen que toda va bien cuando todo va mal, este delegado del MARENA que fue destituido era mi jefe de campaña en 2006 nosotros le decimos perro de agua”, explico Arcia El empresario confirmo a 100% noticias que días antes de la demolición de su hotel recibió una llamada de un funcionario gubernamental que le ordeno bajar la tarifa del trasporte acuático. “Recibí una llamada para que bajara la tarifa, porque yo cobro 69 córdobas debido a que mis barcos tienen aire acondicionado y asientos confortables, les pregunte que la orden era para todos y no me contestaron, eso fue lo que empezó el complot en mi contra”, dijo el empresario. Este miércoles el empresario turístico sostendrá una reunión con la cúpula del Cosep quienes señalan que lo ocurrido atenta contra la seguridad jurídica en el país Jonathan Castro

