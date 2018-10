08, Abril, 2015 08, Abril, 2015 5:46 a.m. 5:46 a.m.

FILMAN PLEITO ENTRE TRABAJADORES DEL INSS MASAYA Y NUEVA DIRECTIVA SINDICAL

Un pleito entre sindicalistas del INSS de Masaya y algunos trabajadores de la institución se protagonizo ayer martes en la sede del INSS de la ciudad de las flores. En un video filmado por uno de los empleados del INSS se observan los reclamos que hacían trabajadores a la junta directiva del sindicato " Alejandro Vega Matus " y a su líder Santos Lopez Gómez, a quien señalan de ofender a todos sus compañeros solo porque no aceptaron una elección de la directiva supuestamente de dedo. Producto de la disputa interna muchos ancianos y personas que realizaban trámites en el edificio se retiraron. Según los trabajadores que aparecen en el video, supuestamente Lopez no les deposita la cantidad de 120 mil córdobas que corresponde supuestamente a sus cotizaciones de 2 años. Santos Lopez dirigente nacional, estaba en una reunión en Managua cuando lo llamamos al INSS donde nos informaron del encuentro. La nueva presidenta electa y que no reconocen los trabajadores, Caridad Monge dijo a 100% Noticias que hasta después del medio día nos atendería para dar su versión. Según los trabajadores la nueva directiva electa es avalada por el FNT. El caso ya es del conocimiento también del presidente del INSS Roberto Lopez.