MILTON ARCIA: ‘’NO PIDO DINERO. SOLO QUIERO JUSTICIA Y QUE SE CASTIGUE A LOS CULPABLES’’

‘’Indignado’’ se siente el empresario Milton Arcia, al observar que el gobierno central, ni la Policía Nacional aclararan y ni se pronuncian respecto a la demolición de su hotel ubicado a orillas del muelle de Moyogalpa en la Isla de Ometepe. ‘’La Policía debe averiguar del por qué me trataron como delincuente, como narcotraficante, por el hecho de defender mi hotel que vengo construyendo con el sudor de mi frente desde hace 12 años, sin importarles que tuviera la escritura legal y firmada por el abogado del Estado y procurador de la república, Hernán Estrada’’; expresó Arcia en el programa 100% Entrevistas dirigido por Lucia Pineda Ubau y transmitido por 100% Noticias El Canal. Arcia acusa al director de la Empresa Portuaria Nacional, Virgilio Silva como principal responsable de la destrucción del hotel y a su yerno Denis Hurtado, como el verdugo de los transportistas acuáticos, que ‘’hasta fue a corroborar si el hotel estaba destruido’’ resaltó el empresario. Arcia aseguró que un funcionario de nombre Nelson de transporte acuático lo llamó para decirle que había una orden de arriba para que bajara la tarifa del ferry de 69 a 50, pero desmintió lo dicho por el comentarista Jaime Arellano de que el funcionario que llamó a Arcia lo hizo en nombre de la primera dama Rosario Murillo. Según Arcia; un día antes que recibiera el documento oficial orientando la reducción de la tarifa del ferry, ya estaba cobrando los 50 córdobas y es ese precio el que mantiene; asevera el empresario turístico y acuático. Por otro lado, Milton Arcia aclaró que no espera le regresen el dinero invertido, cifra que según él mismo valora por 7 millones de dólares, pero que según expertos la construcción estaría valorada en un poco más de medio millón de dólares. Arcia dijo ‘’sí quiero que se castigue a los culpables y se haga justicia’’ añadiendo que agotará las vías judiciales y procederá a demandar ante la fiscalía a la policía y funcionarios de la Empresa Portuaria Nacional (EPN) quienes, presuntamente estarían involucrados en el asunto, agregó Arcia. Aunque el empresario no sabe a ciencia cierta del porqué ha venido siendo objeto de lo que considera una persecución aseguró que ‘’podría ser por orden de altos funcionarios’’ y no ‘’me explico porque quieren afectarme a mí. No creo que el gobierno fuera capaz de hacerme algo así y arriesgar a este país a que el mundo viera esa atrocidad que se hace con los inversionistas’’ precisó Arcia, refiriéndose a la imagen que proyecta el país por la destrucción de su hotel en construcción. Sobre el tema, el diputado Sandinista Edwin Castro aseguró que Arcia habría violado lo que dice la Ley de Costas que establece prohibiciones para construir a la orilla de mantos acuíferos. Pero Arcia responde que la ley, cuya vigencia tiene 2 años, hizo una salvedad para respetar todas las construcciones que estaban en pie antes de entrar en vigencia. ''Mi vida sigue en peligro'' ‘’Si tengo que perder la vida, la voy a perder; pero no daré paso a atrás en darle explicación a nuestro pueblo. Porque otros nos van a seguir, sin embargo; se dejará un ejemplo que no se puede cometer los mismos errores. Dejaré un legado a mis hijos y a mi pueblo, que no podemos cegarnos ante un país que es de esclavos, que calla por temor y represión por parte del gobierno’’ detalló Arcia, haciendo hincapié al valor que da por haber sido ‘’liberado por el pueblo’’. ``No me quedaré callado, estos funcionarios que destruyeron mi inversión de 12 años tienen que pagar, ya que mi hotel no fue demolido por la Ley de Costas, porque esa ley fue aprobada hace dos años y lo he venido construyendo desde hace 14 años’’ concluyó. Fuente: 100% Entrevistas/100% Noticias.