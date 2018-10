09, Abril, 2015 09, Abril, 2015 5:40 a.m. 5:40 a.m.

MILTON ARCIA: ‘’BAJÀ LA TARIFA DEL FERRI. ES UNA ORDEN DE LA PRESIDENCIA’’

El empresario Milton Arcia asegura que una de las razones por la que ha venido siendo objeto de ''persecución'', se debe al rechazo previo que hizo cuando uno de los inspectores del transporte acuático le notificó el día domingo (inicio de Semana Santa) que bajara el precio del pasaje a 50 córdobas, debido a que el empresario cobraba 69 córdobas por el transporte en ferri del puerto de San Jorge a la Isla de Ometepe. Según Arcia, ‘’yo reclamé si esa normativa era para todos los transportistas acuáticos que cubren esa ruta de Rivas a Ometepe, y como no me mostraron una resolución por parte de la dirección de transporte, me negué a bajar el costo. Además mis ferris son los únicos que tiene aire acondicionado y sillas confortables para los clientes’’; explicó el empresario en el programa de Jaime Arellano en La Nación, transmitido por 100% Noticias Canal 15. Arcia asevera que un oficial de la policia de Moyogalpa, el cual prefiriò mantener en el anonimato, le dijo que esta era ''una orden de la presidencia’; misma que supuestamente al no ser acatada, una multa de 15 mil córdobas le fue entregada el dia lunes. Sin embargo; el empresario acuático afirma que fue hasta el día martes que decidió bajar la tarifa a 50 córdobas; cuando el director del transporte le envía la resolución administrativa, ‘’es que yo acaté la orden’’; refirió. El yate fue saboteado por la EPN ``Yo compré legalmente ese yate hace 5 meses en una subasta que hizo la EPN. Ellos no querían entregármelo después de haber pagado 2 millones 100 mil córdobas y cuando el asunto se hizo público; el mismo presidente Ortega mandó a que me lo entregaran. Mandó al Procurador de la República Hernán Estrada, para hacer oficial la entrega’’ precisó Arcia, destacando el ‘’sabotaje’’ del que fue objeto el yate, que de acuerdo con el empresario ‘’la noche del jueves, èste había quedado varado cerca del ahora demolido hotel y estoy seguro que le fueron sustraídos algunos tornillos donde estaban los tanques de retención de agua y por eso de hundió’’ reiteró. Por otro lado, el programa también contó con la presencia del director de la Procuraduría de Derechos Humanos Álvaro Leiva, quien reveló se brindaría monitoreo y vigilancia a la familia de Milton Arcia con el fin de asegurar la protección y seguridad por parte de la institución durante el proceso de demanda hacia los causantes del perjuicio que el empresario pretende realizar ante la fiscalìa. Fuente: 100% Noticias