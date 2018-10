09, Abril, 2015 09, Abril, 2015 12:52 p.m. 12:52 p.m.

EJERCITO NO PERMITIRA QUE SE VIOLE NUESTRO TERRITORIO.

“Nosotros estamos vigilantes desde nuestro territorio. No vamos a permitir que se viole y tenemos un dispositivo de permanente vigilancia” en esa zona, dijo hoy el general Julio César Avilés, al referirse a la vigilancia que realiza el ejército ante la incursión de Costa Rica en el estuario del Río San Juan bajo el argumento de la construcción de un dique que evitaría supuestamente el riesgo de que el caño se una con el mar, lo que provocaría daños mayores al ambiente. Según Avilés, ya informaron al equipo jurídico nicaragüense de “todo lo que ha hecho Costa Rica, la llegada de personal, los vuelos en helicópteros y el traslado de material para lo que ellos dicen, restituir los daños”. El Comandante Eden Pastora encargado del dragado en el Río San Juan dijo a 100% Noticias que Costa Rica invadió el estuario del Río San Juan y mostró las fotografías y videos que captó cuando los helicópteros procedentes de la vecina del sur dejaban el material que no era arena, si no sacos llenos con piedras.