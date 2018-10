11, Abril, 2015 11, Abril, 2015 3 a.m. 3 a.m.

TRANSPORTISTAS PERSISTEN EN AUMENTAR PASAJE A DEPARTAMENTOS

Representantes de cooperativas de transporte interurbano del país insisten en solicitar una reunión al Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) para discutir un reajuste al pliego tarifario, bajo el que operan las 3,200 unidades que existen en el país, dado que el Gobierno retiró al gremio el subsidio en los combustibles. No obstante, en una nota informativa publicada en su sitio web, el MTI informa que esta cartera no ha autorizado alzas en el costo del pasaje. La comunicación oficial recoge declaraciones de Jorge Corea, subdirector de la Dirección General de Transporte Terrestre, en las que señala que “el costo del pasaje se mantiene, por el momento no hay ningún tipo de variación en las tarifas, se mantienen desde septiembre de 2012 que se aprobaron, a través de la página del MTI pueden los usuarios verificar las tarifas”. Aunque no hay cita programada entre la institución y los transportistas, estos últimos proyectan ajustar entre un 15 y 30 por ciento el costo del pasaje, para amortiguar el impacto que les significa el retiro del subsidio. El aumento podría representar que los usuarios deban desembolsar de 10 a 20 córdobas más de su bolsillo para movilizarse entre Managua y las principales cabeceras departamentales. La propuesta De acuerdo con el dirigente, en el caso concreto de Cotran han hecho su cálculo empleando la variable de deslizamiento de la moneda y eso les indica que el reajuste a la tarifa no podría ser menor al 13 por ciento. Por su parte, transportistas agrupados en 12 cooperativas de Chinandega y León proponen el incremento del 15 por ciento en las tarifas de transporte. De aprobarse el ajuste que plantean los transportistas, el pasaje de Chinandega a León pasaría de 25 a 29 córdobas; el de Chinandega a El Guasaule de 40 a 46 córdobas y el de Chinandega a Managua variaría de 76 córdobas a 87 córdobas. Mientras que Pablo Francisco Solórzano Maltés, presidente de la Cooperativa de servicios y Transporte de Cargas y Pasajeros Amerrisque (Cootrascapa) que presta el servicio en el corredor Managua-Juigalpa, habla de un reajuste tarifario equivalente al 30 por ciento. El recorrido de Juigalpa a Managua actualmente en bus ordinario cuesta C$55, en interlocales C$77 y en expreso C$70. Usuarios reaccionan La intención de los transportistas no ha sido del agrado de los usuarios, quienes alegan que si el precio del combustible ha bajado, lo correcto sería que el precio del pasaje descienda o se mantenga. Rosario Salgado sostuvo que en su caso no estaría dispuesta a pagar más de C$80 para movilizarse desde Condega hacia Managua. “Ahora mismo por motivos de chequeos médicos estoy viajando a Managua una o dos veces por semana y para hacer esas giras gasto cerca de 500 córdobas, ya incluyendo transporte y almuerzo dentro de la capital”, comentó Salgado. Fuente: END