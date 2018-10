13, Abril, 2015 13, Abril, 2015 5:33 a.m. 5:33 a.m.

EDEN PASTORA REITERA QUE COSTA RICA INVADIO TERRITORIO NICA PARA CONSTRUIR DIQUE

El encargado del dragado del Rio San Juan, comandante Edén Pastora calificó de ‘invasión’ la acción de Costa Rica por la construcción de un dique y depósito de materiales ajenos en el área disputada de ‘’Harbour Head’’ que mantiene con Nicaragua desde hace dos años. Pastora asegura que los abogados y representantes de Nicaragua en su momento cuando se desarrolló la primera audiencia en La Haya, ‘’se equivocaron porque aceptaron una mentira de la ahora ex presidenta de Costa Rica Laura Chinchilla, que acusó a Nicaragua de abrir zanjas en la zona de litigio y de causar impacto negativo al medio ambiente y al propio Rio San Juan’’ expresó Edén Pastora en el programa 100% Entrevistas dirigido por Lucia Pineda Ubau y transmitido por 100% Noticias El Canal. Cabe resaltar que de acuerdo con Pastora ‘’Nicaragua cumplió con el mandato de La Haya y reparó los supuestos daños causados en el área, sin embargo; ‘’Yo limpié el enjambre de lagunetas cubiertas de plantas acuáticas que se forman en la desembocadura del rio y no abrí un caño y hemos logrado gracias al dragado, el 100% de navegabilidad en el rio’’ reiteró el encargado de la limpieza de Rio San Juan, destacando que el proceder de Costa Rica con la construcción del dique a pocos días de verse frente a frente con Nicaragua en La Haya, ‘’es para mostrar que tienen posesión del lugar, porque se sienten débiles’’ agregó. ‘’Costa Rica viola la soberanía nicaragüense y ecosistema del lugar sin medida cautelar; porque de comprobarse que el material depositado en la zona en disputa es ajeno y provoca daños al medio ambiente, yo mismo le diré al presidente Ortega que los ticos ‘vayan a sacarlo con los dientes’; añadiendo a su vez la importancia de concentrarse en los temas que importan en La Haya, tales como ‘Harbour Head y el Caño Alexander’; enfatizó el encargado del dragado del Rio San Juan. Según Pastora; ‘Si Costa Rica gana, diremos que estábamos equivocados; pero no pediremos perdón porque no hemos hecho ningún daño en el Rio San Juan’’, puntualizó el funcionario público. Fuente: 100% Entrevistas/100% Noticias