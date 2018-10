14, Abril, 2015 14, Abril, 2015 4:43 a.m. 4:43 a.m.

COSEP DESTACÒ TEMA ENERGÈTICO EN CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

El Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri, valoró como muy positivo el encuentro que el sector privado de la región tuvo con el presidente Daniel Ortega y los mandatarios del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). “Estuvimos allí empujando algunos temas, y afortunadamente los presidentes se sumaron al sector privado”, manifestó. Aguerri señaló que uno de estos puntos es precisamente el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) que Estados Unidos negocia con Vietnam, el cual no debe afectar al sector de zona franca en Centroamérica. Subrayó que la esperanza es que si ese acuerdo se llegará a dar, al menos la región pueda competir en igualdad de condiciones. “En este sentido el Presidente Obama se ha comprometido a través de los ministros de Economía, de Comercio en la región a seguir asegurando que esto sea de esta forma”, dijo. Otro de los planteamientos fue la necesidad de que la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte sea extensiva hacia el resto de los países de la región. “Son temas que fueron presentados al Presidente Obama”, expresó. El Presidente del COSEP también se mostró a favor de que se busque un equilibrio entre el uso de energías renovables y la introducción de gas natural a la región. Aguerri señaló que la competitividad de los países del área requieren energías más baratas, de ahí el proyecto firmado por México con los países del Triángulo del Norte de Centroamérica para traer gas. No obstante, aseguró que este es un recurso limitado y por tanto los países de la región no deben dejar a un lado los proyectos de energía renovable. “Efectivamente tenemos que asegurar que las energías renovables se continúen promoviendo. Hay que entender que las energías no renovables son limitadas y que va a llegar un momento en el tiempo en que vamos a quedarnos sin este tipo de energía”, indicó. Fuente: 19 Digital